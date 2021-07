Hannover

Die Inzidenz in der Region liegt seit Sonnabend über der kritischen Grenze von 35. Der Wert sank nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Sonntag zwar leicht von 36,7 auf 35,2, jedoch nicht unter den Grenzwert. Damit hat die Region nach dem Kreis Lüneburg (59,2) den zweithöchsten Wert im ganzen Bundesland.

Bleibt die Corona-Inzidenz auch am Montag über 35, treten nach dem aktuellen Stufenplan des Landes spätestens am Mittwoch weitreichende Corona-Einschränkungen in Kraft. Doch die Landesregierung hat angekündigt, dass es noch im Verlauf dieser Woche eine neue Verordnung geben werde. Damit soll noch vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen zur Pandemie auf die steigenden Infektionszahlen reagiert werden.

Verschärfte Maßnahmen für Disko, aber nicht für Gastro

Eine „bloße Verschiebung der Grenzen“ im Corona-Stufenplan, damit Einschränkungen erst bei einer höheren Inzidenz greifen, wie es Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) gefordert hatte, hat wohl keine Chance. Die neue Verordnung zielt nach Angaben der Staatskanzlei im Kern darauf ab, die Bereiche, die zuletzt nachweislich erheblich zur Zunahme der Infektionen beigetragen haben, stärker zu reglementieren. Konkret ist vorgesehen, dass etwa Diskotheken, Clubs, Bars und Shisha-Lokale schon bei einer Inzidenz über 10 schließen müssen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereiche, die hingegen nachweislich nicht zum Anstieg des Infektionsgeschehens beigetragen haben, sollen von Verschärfungen verschont bleiben, hier würden weiterhin die Regeln für die darunter liegende Inzidenzstufe gelten. Diese Ausnahmen könnten etwa für Gastronomie, Einzelhandel, körpernahe Dienstleistungen und Sport gelten.

Ministerin Behrens: „Wollen uns auf Partyszene fokussieren“

Niedersachsen Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) sagte dazu am Sonntag beim NP-Rendezvous: „Wir wollen die gesamte Stadt nicht lahm legen. Wir wissen, dass die Infektionen, die derzeit da sind, weitgehend aus der Partyszene kommen. Daher wollen wir uns auf diese Infektionsorte fokussieren.“

Drohen also angesichts der bald neu in Kraft tretenden Landesverordnung vorerst doch keine Verschärfungen in Hannover? „Doch“, sagte Regionssprecher Christoph Borschel: „Solange die neue Verordnung nicht vorliegt, halten wir uns an die derzeit geltende. Und die sieht bei einer Inzidenz über 35 verschärfte Maßnahmen vor.“ Für private Treffen bedeutet das, dass sich nur noch bis zu zehn Personen aus maximal drei Haushalten treffen dürfen – Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Im Einzelhandel gelten wieder Zugangsbeschränkungen. Theater, Konzerthäuser und Kinos dürfen nur mit negativem Testnachweis besucht werden. Und auch Hallenbäder müssen erneut schließen – Freibäder jedoch nicht.

Region plant vorerst dennoch mit aktueller Verordnung

Borschel appelliert an die Geduld der Menschen: „Es ist in diesen Tagen alles etwas schwer zu planen, die Bürger müssen leider damit rechnen, dass es ein Hin und Her geben könnte. Das ist der aktuellen Zahlenlage geschuldet.“

Von Britta Lüers