Hannover

In der Region Hannover liegt die Corona-Inzidenz seit mehr als drei Tagen über dem Wert von 35 – am Mittwoch lag er bei 44,9. Aus diesem Grund hat die Region am Dienstag eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Die neuen Regeln gelten ab dem heutigen Donnerstag und beziehen sich hauptsächlich auf private Treffen.

Welche Regeln gelten wo? Die NP beantwortet die wichtigsten Fragen?

Wie viele Personen dürfen sich privat treffen?

Es sind Zusammenkünfte mit maximal zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt. Vorher durften sich zehn Personen aus zehn Haushalten treffen. Ausgenommen sind weiterhin Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren. Die Regel gilt unabhängig davon, ob sich im öffentlichen Bereich oder in geschlossenen Räumen getroffen wird.

Welche Regeln gelten bei privaten Feiern in Gaststätten?

Bei privaten Feiern in Gaststätten dürfen sich bis zu 100 Personen treffen. Sie müssen aber einen negativer Test vorlegen, ausgenommen sind Personen, die über einen Impfschutz verfügen oder als genesen gelten. Außerdem muss beim Verlassen des Platzes eine Maske getragen werden.

Welche Regeln gelten an belebten öffentlichen Plätzen?

Auf dem Wochenmarkt muss weiterhin eine Maske getragen werden. Das gilt auch für andere belebten Plätzen oder in Fußgängerzonen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.

Wie sind die Regeln beim Besuch einer Innengastronomie?

Ein Test ist nicht notwendig, die Maske darf jedoch nur am Tisch abgenommen werden. Jeder Gast muss sich per App oder auf einem Zettel registrieren. Der Betreiber muss ein Hygienekonzept vorlegen, außerdem müssen die vorgegebenen Abstände eingehalten werden.

Dürfen Bars, Clubs und Diskotheken öffnen?

Bars, Clubs und Diskotheken dürfen mit einer Auslastung von 50 Prozent öffnen. Besucher brauchen einen negativen Test und müssen eine Maske tragen, sofern sie keinen festen Platz haben. Das gilt auch für die Tanzfläche. Eine Sperrstunde gibt es dagegen auch in der neuen Verordnung nicht.

Wie sind die Regeln bei Besuchen von kulturellen Einrichtungen?

Der Besuch im Kino, im Theater oder in Kulturzentren ist weiterhin ohne Test möglich, allerdings muss bei Verlassen des Platzes eine Maske getragen werden. Zoos, Tierparks und botanische Gärten können ebenfalls ohne Test besucht werden, im Innenbereich muss eine Maske getragen werden.

Welche Regen gelten bei Großveranstaltungen, wie beispielsweise Konzerten?

Bei Großveranstaltungen greift auch nach der neuen Verordnung die 3-G-Regel. Das heißt: Menschen müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Veranstalter können jedoch auf eigenen Wunsch von allen Besuchern einen Test einfordern.

Großteil der Infektionen von Reiserückkehrern

Auslöser für die sprunghaft angestiegenen Zahlen sind nach Angaben von Regionssprecher Christoph Borschel Familienverbünde und Reiserückkehrer nach Familienbesuchen. Bei Letzteren handele es sich „um einen nicht unbeträchtlichen Teil“ der Infektionen.

Am Mittwoch stieg die Inzidenz in der Region auf 44,9. Steigt dieser Wert drei Tage in Folge über die kritische Grenze von 50, könnte am vierten Tag eine neue Allgemeinverfügung erlassen werden, die dann am fünften Tag in Kraft tritt. Steigt der Wert also ab Donnerstag über 50, könnte es theoretisch ab Montag eine neue Allgemeinverfügung gelten. „Ob – und wenn ja – dann Veränderungen zu erwarten sind, können wir aktuell noch nicht sagen“, sagt Borschel.

Von Cecelia Spohn