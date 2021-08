Inzidenz steigt immer weiter: Hannover schon bei 39,2

Hannover

Nach 36,5 am Sonntag, stieg die 7-Tage-Inzidenz für die Region Hannover auch am Montag weiter an und liegt nun bei 39,2. „Wenn der Wert weiter steigt, kann das frühestens am Mittwoch Auswirkungen haben“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Entscheidend für die Verschärfungen sind nämlich die Wochentage.

Allerdings sieht die Verordnung auch vor, dass die Regeln innerhalb einer Region nicht komplett verschärft werden müssen, wenn die Ausbrüche lokal eingrenzbar sind. Einen solche Situation gebe es derzeit in der Region.

Deswegen plane man, die Maßnahmen gemeinsam mit dem Land zu koordinieren. Da die Regierung für den 25. August eine neue Verordnung erarbeitet, ergebe es wenig Sinn, die Menschen vorher zu verunsichern.

Niedersachsen-Inzidenz bei 25,0

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen am Montag weiter leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert bei 25,0. So viele neue Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Am Vortag hatte der Wert bei 24,9 gelegen, am Montag vor einer Woche bei 18,4. Landesweit kamen 89 neue Infektionen hinzu. Es gab keinen weiteren Todesfall.

Wolfsburg ist Spitzenreiter

Die niedersachsenweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte nach Zahlen vom Montag Wolfsburg mit 70,8. Danach folgten die Landkreise Wolfenbüttel (39,3) und Lüneburg (39,2) Im Landkreis Leer lag die Inzidenz mit 7,0 am niedrigsten.

Nach Daten des Divi-Intensivregisters wurden in Niedersachsen am Montag 20 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, 14 von ihnen wurden invasiv beatmet. Die Zahl der freien Intensivbetten lag bei 346, davon haben 142 eine spezielle Ausstattung zur Behandlung von Corona-Patienten. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

Auch in Bremen stieg die Inzidenz. Sie lag am Montag bei 38,3. Am Vortag war ein Wert von 35,7 gemeldet worden. Am Montag vor einer Woche lag der Wert noch bei 24,8. 36 Neuinfektionen wurden im kleinsten Bundesland registriert. Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gab es nicht. Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Schnitt bei 36,2.

Von okz/srt