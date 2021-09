Hannover

Die Corona-Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen in der Region Hannover steigen rasant: Lag die Inzidenz bei den Null- bis Neunjährigen Mitte August bei 41,02, so liegt der Wert inzwischen bei 163. In der Altersgruppe der Zehn- bis 19-Jährigen sind die Neuinfektionen noch drastischer.

Nach Angaben der Region lag die Inzidenz hier Mitte August bei 80,34. Inzwischen hat sich der Wert mehr als verdreifacht und betrug in der vergangenen Woche 261. Zum Vergleich: Die gesamte Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover ist am Montag auf 107,8 geklettert. Weiterhin erfolgen nach Auskunft der Verwaltung die Ansteckungen derzeit vor allem in Familien. Demnach sind es vor allem ungeimpfte Eltern, die das Virus in ihre Familien und zu ihren Kindern tragen.

Grüne appellieren in Brief an Regionspräsident Jagau

In einem Offenen Brief haben sich jetzt die drei Regionsabgeordneten der Grünen, Evrim Camuz, Sinja Münzberg und Swantje Michaelsen, an Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) gewandt. Sie fordern vom „obersten Pandemiebekämpfer in der Region“ deutlich mehr Infektionsschutz für Kinder und Jugendliche.

In dem Brief, der der NP vorliegt, heißt es: „Seit dem Ende der Sommerferien bringen nicht nur wir unsere Kinder mit einem mulmigen Gefühl in die Kita oder zur Schule – auch viele andere Eltern sorgen sich um die Gesundheit ihrer Kinder.“ Viele Familien stünden vor einem „unlösbaren Konflikt“: Während Erwachsene sich bewusst gegen eine Impfung und für eine Infektion entscheiden könnten, schreiben sie, hätten Familien diese Wahl nicht. „Sie müssen die Infektion ihrer Kinder scheinbar zwangsläufig in Kauf nehmen. Für uns ist das mit dem besonderen Schutzbedürfnis von Kindern und Jugendlichen nicht vereinbar.“

Keine Schulschließungen, aber besserer Infektionsschutz

Sie fordern keine erneuten Schul- und Kitaschließungen, verlangen jedoch von Jagau mehr Infektionsschutz. Unverzüglich sollten Kitas und Schulen mit Luftreinigungsfiltern ausgestattet werden. Auch Pool-PCR-Lollitests sollten zur Verfügung gestellt, der Schülerverkehr entzerrt, um „Mindestabstände während der Fahrt einhalten zu können“ und mehr Impftermine für Jugendliche ab zwölf Jahren angeboten werden.

Auch mit diesen Maßnahmen, so sind die drei Politikerinnen sicher, gebe es keinen hundertprozentigen Schutz. „Aber jede Maßnahme, die machbar und geeignet ist, den Infektionsschutz in Kitas und Schulen auch nur minimal zu verbessern, sollte nicht an organisatorischen oder finanziellen Herausforderungen scheitern.“ Die Region wollte sich auf Nachfrage nicht zu den Forderungen äußern.

