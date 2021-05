Hannover

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Region ist am Freitag erneut gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt er aktuell bei 29,5 und somit am vierten Werktag in Folge unter der 50er-Marke. Bleibt das bis einschließlich Sonnabend so, können am Montag die Corona-Regeln gelockert werden. Und: Da die Region nun sogar unter der 35er-Marke liegt, startet nun der nächste Countdown.

Noch ist bei der Aussicht auf schnelle Lockerungen Vorsicht und Geduld geboten. Der konstante Abwärtstrend spricht jedoch dafür, dass der Inzidenzwert der Region bis Sonnabend nicht mehr über 50 steigt und somit am Montag Lockerungen in Kraft treten. Und wir haben die 35-Marke, unter der laut Niedersachsens Stufenplan weitere Öffnungsschritte vorgesehen sind, mittlerweile geknackt.

Was passiert, wenn der Wert unter 35 fällt?

Was bedeutet das? Da die Inzidenz am Freitag unter 35 liegt, startet der nächste Fünf-Tage-Countdown. Nach fünf Werktagen unterhalb dieser Marke könnte die Region weitere Lockerungen verfügen, die dann am übernächsten Tag in Kraft treten würden. Frühestens wäre es am Freitag nächster Woche (4. Juni) soweit.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Schritt nach dem anderen. Zunächst muss der Inzidenzwert noch bis mindestens Sonnabend unter 50 liegen, damit gemäß Stufenplan die nächsten Lockerungen (Stufe 2) in Kraft treten können. „Für diesen Fall bereitet die Region Hannover aktuell eine Allgemeinverfügung vor, die am Sonnabend veröffentlicht und am Montag wirksam werden könnte“, erklärt Regionssprecherin Christina Kreutz. Der Stufenplan wird bis zum Wochenende in die neue Landesverordnung eingearbeitet. Bis dahin sind noch Änderungen im Entwurf möglich.

Mit wie vielen Personen darf ich mich treffen?

Bei einer Inzidenz unter 50 dürfen sich maximal zehn Personen aus drei Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Daran ändert sich laut Stufenplan auch unterhalb von 35 nichts.

Wie geht es in den Schulen und Kitas weiter?

Liegt die Inzidenz bis Sonnabend stabil unter 50, können die Schulen in der Region am 31. Mai wieder in den Präsenzunterricht mit täglichem Schulbesuch (Szenario A) und die Kitas in den Regelbetrieb wechseln. Steigt der Wert bis Sonnabend wieder über 50, würde sich der Start von Szenario A um eine weitere Woche verschieben. Der Grund: Wegen des notwendigen Planungsvorlaufs sind Lockerungen an Schulen immer nur zu Wochenbeginn vorgesehen. Alle Schüler müssen zweimal in der Woche einen Corona-Test machen. In den Kitas sind immerhin freiwillige Tests geplant, noch hakt es beim Land aber an der flächendeckenden Beschaffung sogenannter Lollitests. Unter 35 entfallen die Testungen in Schulen und Kitas.

Was wird im Einzelhandel gelockert?

Bei einer Inzidenz unter 50 entfällt die Testpflicht unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche. Unter 35 werden auch die Zugangsbeschränkungen aufgehoben. Die Maskenpflicht bleibt in beiden Stufen bestehen.

Was ist in der Gastronomie erlaubt?

Unter 50 fallen im Außenbereich Testpflicht und Sperrstunde weg. Außerdem darf auch drinnen geöffnet werden, hier jedoch nur mit negativem Test oder Nachweis einer Impfung oder Genesung. Außerdem gilt im Innenbereich noch eine Sperrstunde bis 23 Uhr, eine maximale Auslastung von 50 Prozent und Maskenpflicht außerhalb des eigenen Platzes. Unter 35 fallen auch hier Sperrstunde und Testpflicht weg.

Was ist mit Bars und Kneipen?

In der nächsten Stufe (Inzidenz höher als 35) ist der Betrieb noch verboten. Unter 35 sieht der Stufenplan dann Öffnungen mit Hygienekonzept und beschränktem Zugang (mindestens zehn Quadratmeter pro Gast) vor.

Was ändert sich bei touristischen Übernachtungen?

Erst einmal nichts. Auch in Stufe 2 bleibt es bei einer Belegungsgrenze von 60 Prozent für Hotels, Pensionen, Campingplätze und Jugendherbergen. In Ferienwohnungen und -häusern muss zwischen dem Gästewechsel ein Tag frei bleiben. Unter 35 fallen beide Regelungen sowie die Testpflicht weg.

Wie dürfen Museen und Galerien lockern?

Museen, Freilichtmuseen, Galerien, Ausstellungen und Gedenkstätten dürfen unter 50 sowohl drinnen als auch draußen mit negativem Test sowie Nachweis einer Impfung oder Genesung besucht werden. Die Besucherzahl wird auf 75 Prozent Kapazität angehoben. Innen gilt eine Maskenpflicht. Unter 35 entfallen alle Beschränkungen. Lediglich die Maskenpflicht bleibt bestehen.

Kann ich auch wieder ins Kino,Theater oder Konzerthaus gehen?

Laut Stufenplan ist der Betrieb ab einer Inzidenz unter 50 mit maximal 250 Personen oder 50 Prozent der Kapazität auch innen wieder erlaubt. Es gilt eine Maskenpflicht außerhalb des Sitzplatzes, und Schachbrettbelegung mit 1 Meter Abstand. Der Zugang ist nur mit negativem Test sowie Nachweis einer Impfung oder Genesung gestattet. Unter 35 entfällt die Testpflicht.

Welche Sportangebote sind erlaubt?

Kontaktsport ist bei einer Inzidenz unter 50 auch für Erwachsene wieder erlaubt, beschränkt auf maximal 30 Personen im Freien. Unter 35 können die Sportanlagen mit einem Hygienekonzept komplett öffnen, inklusive Duschen und Umkleiden. Zuschauer sind in beschränkter Anzahl wieder zugelassen. In der Halle ist Kontaktsport in vollem Umfang erst unter 35 möglich. Die Freibäder öffnen im Juni, die Hallenbäder (geschlossene Kurse oder private Nutzung ausgenommen) erst bei einer Inzidenz unter 35.

Von André Pichiri