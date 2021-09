Hannover

Am Montag ist die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in der Region Hannover erstmals wieder in den dreistelligen Bereich geklettert. Zuletzt lag der Wert Mitte Mai so hoch. Aktuell beträgt die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 100,1. Noch am Vortag betrug sie 86,8.

Auch landesweit steigt die Zahl der Neuinfektionen. Nach Daten des RKI lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 72,5 – und damit höher als am Sonntag (71,2). Am vergangenen Montag hatte sie noch 59,9 betragen.

Trotz steigender Inzidenz drohen keine Verschärfungen

Doch obwohl die Region Hannover nun die 100er-Grenze gerissen hat, ändert sich vorerst nichts am Regelwerk, teilte Regionssprecher Christoph Borschel mit. Grund dafür ist das Corona-Warnstufensystem mit drei Kategorien, das seit Ende August in Niedersachsen in Kraft ist. Neu daran ist, dass nicht mehr allein die Inzidenz Kriterium für mögliche Verschärfungen ist (NP berichtete), sondern nun zusätzlich die Zahl der Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern in Niedersachsen (Hospitalisierung) sowie die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten. Anders als bei der Inzidenz werden diese Werte jedoch landesweit betrachtet. Werden in mindestens zwei der drei Kategorien Schwellenwerte erreicht, können die Kommunen eine Warnstufe per Allgemeinverfügung feststellen.

Zwei Leitindikatoren sind noch im grünen Bereich

„In der Region Hannover sind zwei der drei Richtwerte bislang noch im grünen Bereich“, so Borschel. Demnach beträgt die Hospitalisierung im Land aktuell 3,8, die Quote der Intensivbettenbelegung mit Corona-Erkrankten liegt bei 4,2. Damit sind auch diese Werte über das Wochenende und in den vergangenen Tagen konstant gestiegen, sie liegen aber noch unter den für Warnstufen kritischen Marken von 6 beziehungsweise 5, erläutert der Sprecher: „Etwas Puffer ist noch da, aber wir sind nicht mehr weit von den Grenzwerten entfernt.“

Bislang gilt in der Region keine der Warnstufen. Die Verwaltung hätte theoretisch die Möglichkeit, allein auf Basis der Sieben-Tage-Inzidenz, die erste von drei Warnstufen auszurufen, sieht davon aber bislang ab. „Erst wenn auch ein zweiter Wert fünf Werktage in Folge im kritischen Bereich liegt, werden wir das tun“, erklärt der Sprecher.

Welche Warnstufe droht zuerst: 1 oder sofort 2?

Allerdings gäbe es dann zunächst einen Wechsel in Warnstufe 1. Diese sieht für Niedersachsen die sogenannte 3-G-Regel vor, also den Zugang für bestimmte Bereiche, etwa Innengastronomie, Hotels und Kinos, nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Borschel weiter: „Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bereits einen höheren Wert hat, der eigentlich für die Warnstufe 2 festgelegt ist, wäre die Warnstufe 2 nicht mit ausreichend Leitindikatoren erreicht. Das wäre erst der Fall, wenn die Hospitalisierung über 9 und der Anteil der Intensivbetten höher als 10 Prozent ist.“

Noch offengelassen hat die Landesregierung allerdings, was bei Erreichen der zweiten und dritten Warnstufe passiert. „Das Land hat angekündigt, das noch zu konkretisieren. Sollten die Werte vorher rasant steigen, würden wir als Region genau schauen, wo die meisten Infektionen passieren und dort entsprechend Verschärfungen veranlassen“, sagt der Sprecher.

Hier infizieren sich aktuell die meisten Personen

Nach Angaben der Region gibt es bisher keine Infektions-Hotspots. Borschel: „Aber wir beobachten weiterhin, dass vor allem Familien infiziert sind. Vor allem ungeimpfte Eltern tragen das Virus in ihre Familien und zu ihren Kindern.“ Je höher jedoch die Infektionslage werde, desto breiter werden sich die Fälle in der Gesellschaft streuen, so der Sprecher: „Jetzt müssen wir abwarten, wie sich das auch auf den Kita- und Schulbetrieb auswirkt.“

