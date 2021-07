Hannover

Der Inzidenzwert in der Region Hannover steigt seit Tagen. Nachdem der Wert am Sonnabend erstmals wieder die kritische Grenze von 10,0 erreichte, änderte sich daran auch zu Wochenbeginn nichts. Am Montag gab die Region die Inzidenz mit 10,5 an. Tatsächlich war der Wert mit 12,4 deutlich höher. Grund für die Differenz seien technische Schwierigkeiten bei der Übermittlung der Daten an das Robert Koch-Institut (RKI) gewesen, so Oliver Grimm, Sprecher des Sozialministeriums. Grund für den Anstieg sind offenbar hauptsächlich Infektionen im privaten und familiären Bereich.

Auch am Dienstag liegt die Inzidenz weiter über 10. Laut RKI wurden in den letzten sieben Tagen 12,2 Fälle pro 100.000 Einwohner registriert.

Damit treten am Donnerstag verschärfte Regeln in Kraft. Denn Lockerungen und Verschärfungen der Corona-Regeln in Niedersachsen an die Inzidenzwerte 10, 35, 50, 100 und 165 geknüpft. Wenn einer der Grenzwerte an drei Tagen in Folge überschritten wird, müssen neue Maßnahmen eingeführt werden.

Am Mittwoch wird in der Region Hannover eine neue Verordnung veröffentlicht werden, die Verschärfungen treten dann am Donnerstag, 0 Uhr, in Kraft.

Wende in der Corona-Politik in Sicht

Unterdessen verkündete die Bundesregierung am Montag eine Wende in ihrer Corona-Politik. Nach Aussagen von Regierungssprecher Steffen Seibert soll eine möglicherweise drohende Rückkehr zur Bundesnotbremse bei steigenden Infektionszahlen nicht mehr automatisch an den Anstieg auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 geknüpft werden.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) schlägt in einem internen Dokument, über das zuerst die „Bild“-Zeitung berichtet hatte, die „Hospitalisierung (Krankenhauseinweisung) als zusätzlichen Leitindikator“ vor. Man werde dies notfalls in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Fortschritte beim Impfen und der wissenschaftlichen Einschätzung entscheiden, so Regierungssprecher Seibert. Der Zusammenhang zwischen Fallzahlen und etwa der Zahl der Intensivpatienten habe sich möglicherweise verändert. Auch ein Sprecher des Bundes-Gesundheitsministerium sagte, dass die Inzidenz bei steigender Impfquote an Aussagekraft verliere.

Inzidenz über 10: Was ändert sich in Hannover?

Bisher würde eine dauerhafte Inzidenz über 10 vor allem Einschränkungen im privaten Bereich bedeuten. Aktuell dürfen sich draußen bis zu 50 Personen – drinnen bis zu 25 Menschen – treffen. Bei einer stabilen Inzidenz über 10 dürften sich nur noch ein Haushalt plus zwei weitere Personen eines anderen Haushaltes oder maximal zehn Menschen – Kinder bis 14 Jahre sowie vollständig Geimpfte werden nicht mitgezählt – treffen. Nicht zusammenlebende Paare gelten dabei als ein Haushalt. Und Zusammenkünfte von Kindern bis einschließlich 14 Jahren sind bis zehn Personen zulässig.

Bei Übernachtungen im Urlaub muss sowohl zur Anreise als auch zweimal pro Woche ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Bei der Gastronomie inklusive Bars gibt es weiterhin keine Testpflicht, aber für den Innenbereich gilt die Maskenpflicht – diese darf am Sitzplatz abgenommen werden. Clubs und Diskotheken dürfen nur noch 50 Prozent ihrer Kapazität nutzen, es gilt eine Test- sowie Maskenpflicht in Innenräumen. Die Testpflicht entfällt dabei nur für Geimpfte oder Genesene.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Schulen ändert sich durch die stetig steigende Inzidenz vorerst nichts. Erst ab einer Inzidenz über 50 droht erneut der Wechsel in das Szenario B.

In vier niedersächsischen Kommunen liegt Inzidenz über 10

Fällt die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Werktagen hintereinander – Sonn- und Feiertage nicht mitgezählt – unter den Grenzwert fällt, können Kommunen die Beschränkungen wieder zurücknehmen.

Neben der Region Hannover liegt die Inzidenz in vier weiteren niedersächsischen Kommunen wieder über 10: in Wolfsburg, Cloppenburg, Stade und Helmstedt.

Delta-Variante wird auch in der Region dominanter

Unterdessen nimmt auch die Zahl der Infektionen mit der Delta-Variante in der Region Hannover stetig zu. Nach Angaben von Regionssprecher Christoph Borschel gab es demnach in der 26. Kalenderwoche (28. Juni bis 4. Juli) 26 Fälle, die auf die Delta-Variante zurückzuführen sind.

Borschel zur NP: „Es ist davon auszugehen, dass die Delta-Variante – wie in ganz Deutschland – auch in der Region einen dominierenden Anteil einnehmen wird. Da sie nach derzeitigem Wissen ansteckender als etwa der Wildtyp oder die britische Variante der Mutation ist, ist ein umsichtiger und vorsichtiger Umgang in der Bevölkerung weiterhin wichtig.“

Dass die Zahlen der Neuinfektionen temporär auf einem niedrigen Niveau ansteigen könnten, sei nicht auszuschließen. Das Gesundheitsamt der Region werde die Kontaktnachverfolgung weiterhin intensiv vorantreiben, um mögliche Zusammenhänge zwischen einzelnen Infektionen zu identifizieren und Kontaktketten schnellstmöglich zu unterbrechen, versicherte der Sprecher.

Von Britta Lüers/ewo