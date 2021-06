Hannover

Die Sieben-Tage-Inzidenz in allen niedersächsischen Kommunen ist am Sonntag weiter zurückgegangen. Nach den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Morgen sank der Wert auf 4,9 – am Vortag hatte er bei 5,2 gelegen. Die Zahl der bestätigten Corona-Neuansteckungen binnen eines Tages betrug den Angaben nach 54. Ein weiterer Todesfall wurde gemeldet, insgesamt starben bisher in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Covid-19-Erreger 5727 Menschen.

Die Region Hannover hatte am 17. Juni, also vor vier Tagen, erstmals seit dem 18. August 2020 (9,9) wieder weniger als zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 9,8, am Freitag bei 8, am Samstag bei 7,8 – und am Sonntag sogar bei 7,1. Bleibt der Wert stabil, könnten ab Donnerstag neue Lockerungen gelten.

Goslar und Lüchow-Dannenberg bei Null

Weiterhin hielten sämtliche Kreise und Städte bis Sonntag ein Inzidenzniveau von unter 20. Der Landkreis Holzminden hatte statistisch mit 19,9 Fällen die vergleichsweise meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über eine Woche. Es folgten der Kreis Stade (13,7) sowie die Städte Delmenhorst (10,3) und Emden (10,0). Alle anderen Kommunen lagen unter 10. Für die Kreise Goslar und Lüchow-Dannenberg gab das RKI einen Wert von Null an.

Im Bundesland Bremen entspannte sich die Situation ebenfalls: Hier lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 6,3. Ein Todesfall kam dazu. Insgesamt starben den Angaben zufolge 483 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

Von NP/dpa