Hannover

Runter, rauf, runter: Erneut liegt der Inzidenzwert der Region Hannover mit 99,0 am Sonntag unter der entscheidenden 100er-Grenze. Nachdem die Region bereits Donnertag unter 100 lag, kletterte der Wert zwischenzeitlich wieder ins Dreistellige. Was bedeutet der aktuelle Wert für Hannover und wann könnten Lockerungen kommen?

Relevant für Änderungen ist etwa das Infektionsschutzgesetz des Bundes. Es sieht vor, dass die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 bleiben muss. Erst dann kann die Notbremse am übernächsten Tag wieder gelöst werden. Das heißt: Wird die 100 unterschritten – und bleibt es insgesamt fünf Werktage dabei – stellt die Region das am 6. Tag per Allgemeinverfügung fest, sodass die Notbremse ab dem 7. Tag wieder aufgehoben wird. Sollte die Region Hannover nun also weiter unter 100 bleiben, wäre das frühestens der Montag, 17. Mai, der Fall (Sonntag und der Himmelfahrts-Donnerstag fallen als Nicht-Werktag aus der Fünf-Tage-Zählung heraus).

Bundesnotbremse und Landesverordnung: Was ändert sich?

Aufgrund der Bundesnotbremse gilt in Hannover seit Ende April die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Diese Sperre würde am siebten Werktag nach Unterschreitung der 100 wegfallen. Weitere Punkte sind in der Niedersächsischen Landesverordnung geregelt. Niedersachsen lockert ab Montag seine Corona-Verordnung für Kitas und Schulen, Handel, Beherbergungsbetriebe und Außengastronomie sowie Kultureinrichtungen, Museen, Zoos und botanische Gärten.

Abstandsgebot und Maskenpflicht gelten aber weiterhin für alle Niedersachsen. Laut einer Erklärung der Landesregierung vom frühen Sonntagmorgen sind die Lockerungen aufgrund des kontinuierlichen, landesweiten Rückgangs der Corona-Fallzahlen möglich.

Passé sind diese Lockerungen übrigens, wenn die Inzidenz wieder steigt. Und hier reichen schon drei Tage über der 100er-Grenze, dann wird tritt die Notbremse am übernächsten Tag wieder in Kraft.

Schulen machen Montag trotzdem auf

Für die Öffnung von Schulen spielt die Inzidenzwert-Schwelle von 100 keine Rolle. Hier gilt, dass Schulen und Kitas öffnen können, wenn am Montag der Inzidenzwert von 165 nicht überschritten ist. Das ist extrem unwahrscheinlich.

Da der Trend der Zahlen nach unten geht, ist auch für die Region Hannover ein Fall unter die 100er-Marke wahrscheinlich. Aufgrund des knappen Werts (99,0) und immer wieder auftretender Verzögerungen bei der RKI-Zählung ist es jedoch ebenso möglich, dass Hannover kurzfristig noch einmal über die 100er-Grenze rutscht.

So hatte es auch am vergangenen Mittwoch offenbar Fehler bei der RKI-Zählung gegeben. Beim Institut waren offenbar nur 21 Fälle aus der Region Hannover registriert worden. Der niedrige Inzidenzwert am Donnerstag kann laut Region Hannover also auch nicht gestimmt haben und hätte auch leicht über der 100 liegen müssen. Zu einer starken Schwankung kommt es dann, wenn die fehlenden Corona-Fälle am nächsten Tag erst hinzugerechnet werden. Laut der Region Hannover, kommt dies beim Berliner Institut leider häufiger vor.

Sollte Hannover nun erneut tatsächlich wieder über die 100er-Marke rutschen, verzögert sich die Lockerung von dort an um fünf Werktage plus zwei, weil die Zählung wieder von vorne beginnt.

Von Simon Polreich