Hannover

Die Entwicklung war abzusehen, seit Dienstag ist es Gewissheit: Die Region Hannover hat den dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 10 gelegen. Damit ist am Donnerstag die Stufe 1 des niedersächsischen Stufenplans in Kraft getreten. Für diesen Fall sieht die Corona-Verordnung des Landes einige Verschärfungen vor.

Die Regeln können erst wieder gelockert werden, wenn der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen, in diesem Fall also Sonn- und Feiertage ausgenommen, unter 10 liegt. Ein Überblick über die Stufe 1, 7-Tage-Inzidenz über 10:

Private Kontakte

Die neuen Verschärfungen werden die Menschen vor allem im privaten Bereich treffen. Derzeit sind noch Treffen unter freiem Himmel mit bis zu 50 Menschen erlaubt, in geschlossenen Räumen mit bis zu 25 Menschen. Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte werden nicht mitgezählt. Ab Donnerstag fallen diese Freiheiten weg, dann dürfen sich drinnen und draußen wieder nur noch höchstens zehn Menschen treffen, vollständig Geimpfte und Kinder unter 14 Jahren zählen auch hier nicht mit.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gastronomie, Clubs und Hotels

Bei Übernachtungen im Urlaub muss sowohl zur Anreise als auch zweimal pro Woche ein negativer Corona-Test vorgelegt werden.

Bei der Gastronomie inklusive Bars gibt es weiterhin keine Testpflicht, aber für den Innenbereich gilt die Maskenpflicht – diese darf am Sitzplatz abgenommen werden.

Bei privaten Feiern in der Gastronomie gilt sowohl für innen als auch außen eine Personenbegrenzung von 100. Innerhalb von Gebäuden gilt die Maskenpflicht, zudem müssen alle Gäste einen negativen Corona-Test vorweisen oder nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind.

Clubs und Diskotheken dürfen nur noch 50 Prozent ihrer Kapazität nutzen, es gilt eine Test- sowie Maskenpflicht in Innenräumen. Wer vollständig geimpft oder genesen ist, für den entfällt die Testpflicht auch hier.

Schule und Kita

In den Kitas und Schulen ändert sich nichts im Vergleich zur Stufe 0 (Inzidenz unter 10). Das bedeutet Szenario A (Präsenzunterricht) als Regelfall, zudem zweimal wöchentliche Tests – in der Schule verpflichtend, in den Kitas freiwillig. Wo in den Schulen der Abstand nicht eingehalten werden kann, beispielsweise in Gängen, in der Aula oder in den Toilettenräumen, gilt die Maskenpflicht.

Religiöse Zeremonien

Taufen, Konfirmation, Kommunion: Die Zeremonie ist unabhängig von der Personenzahl möglich, es gilt das Abstandsgebot, sowie Maskenpflicht wenn man sich nicht am Sitzplatz befindet.

Trauung: Keine Beschränkung der Personenzahl bei Zeremonie – soweit der Abstand gewahrt ist –, bei einer anschließenden privaten geschlossenen Feier gelten die entsprechenden Regelungen für die Gastronomie oder die der privaten Kontaktbeschränkungen, wenn Sie zum Beispiel im Garten feiern.

Beerdigung: Auch hier gibt es grundsätzlich keine Beschränkung der Personenzahl bei der Trauerandacht und beim Gang zum Grab solange der Abstand gewahrt wird. Drinnen gilt ebenfalls die medizinische Maskenpflicht solange der Sitzplatz nicht eingenommen wurde.

Theater, Konzerthäuser, Kinos

Die Theater und Kinos in Hannover dürfen mit Hygienekonzept weiterhin geöffnet bleiben. Hier gilt Maskenpflicht solange nicht der Sitzplatz eingenommen wurde; „Schachbrett“-Belegung mit einem reduzierten Abstand von einem Meter ist möglich, wenn es sich bei geschlossenen Räumen um durch eine Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr belüftete Räume handelt.

Zoos, Freizeitparks, Museen

In diesem Bereich ändert sich nichts. Zoos, Tierparks, botanische Gärten ebenso Freizeitparks und Museen bleiben mit entsprechendem Hygienekonzept geöffnet. In Innenräumen gilt hier weiterhin die medizinische Maskenpflicht.

Einkaufen

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 10 gilt nun wieder die Maskenpflicht auf Wochenmärkten wie im restlichen Einzelhandel. Auf den Parkplätzen der Supermärkte ist die Maskenpflicht aber auch in Stufe 1 weiterhin aufgehoben. Es gibt keine Testpflicht und keine Zugangsbegrenzung für die Läden.

Sport

Schwimm- sowie Freibäder bleiben mit Hygienekonzept geöffnet. Sportanlagen sind sowohl drinnen als auch draußen – inklusive Kletterhallen, Minigolf und Fitnessstudios – ebenso weiterhin geöffnet, die Zuschauerzahlen sind jedoch begrenzt. Duschen und Umkleiden bleiben geöffnet. Auch Saunen und Solarien müssen nicht schließen – im Solarium gilt Maskenpflicht bis zum Zeitpunkt der Bestrahlung.

Körpernahe Dienstleistungen

Für körpernahe Dienstleistungen wie Massagen, Tätowieren, kosmetische Behandlungen, aber auch Prostitution, gilt weiterhin die Maskenpflicht. Eine Testpflicht ist bei einer Inzidenz zwischen 10 und 35 noch nicht notwendig.

Von NP/klm