Inzidenz in Hannover steigt wieder leicht – bleibt aber unter 35

Hannover

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt kontinuierlich. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag der Wert am Donnerstag bei 16,4 - so viele neue Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Am Mittwoch hatte die Inzidenz bei 15,8 gelegen, am Donnerstag vor einer Woche bei 13,9.

Auch in der Region Hannover ist der Wert am Donnerstag wieder leicht gestiegen – nachdem er zwei Tage lang gesunken war. Am Mittwoch lag die Inzidenz in der Region bei 29,2, am Donnerstag bei 29,8. Liegt der Wert drei Werktage stabil über 35, könnten laut aktuellem Stufenplan verschärfte Maßnahmen notwendig werden. Das kann somit frühestens kommende Woche ein Thema werden.

Region Hannover hat Ermessensspielraum

Dann wird es zunächst darum gehen, in welchen Bereichen die Region überhaupt Anpassungen vornehmen möchte. Nach der neuen niedersächsischen Landesverordnung haben die Kommunen erhöhten Ermessensspielraum und müssen dem Stufenplan nicht strikt folgen. Werden bestimmte Bereiche wie Gastronomie, Tourismus oder Sport nicht als Pandemie-“Treiber“ bewertet, können sie von Verschärfungen ausgenommen werden. Lediglich Clubs und Shisha-Bars bleiben zu, bis die Inzidenz unter 10 sinkt. Und auch die Kontaktbeschränkungen dürfen nicht vom Stufenplan abweichen.

Gleichzeitig betonte die niedersächische Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Dienstag, dass die neue Regelung nur eine Übergangslösung sein könne. Auf Bund-Länder-Ebene müsse in den kommenden Tagen über weitere Parameter zur Bewertung der Gefahrenlage diskutiert werden. Neben dem Inzidenzwert sei die Impf- und Krankenhausbelegungsquote wesentlich, machte Behrens deutlich.

Von okz/dpa