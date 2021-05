Inzidenz in Hannover sinkt erstmals 2021 unter 100: Was ändert sich wann?

Hannover

Das erste Mal in diesem Jahr ist der Inzidenzwert in Hannover unter die 100er-Marke gefallen. Am Donnerstag verzeichnete das RKI einen Wert von 99,6. Vorausgesetzt, der Trend hält an: Wann würde sich in Hannover frühestens etwas ändern? Die NP erklärt.

Wann kommt es frühestens zu Lockerungen?

Relevant für Änderungen ist in erster Linie das Infektionsschutzgesetz des Bundes. Es sieht vor, dass die Inzidenz zunächst an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 bleiben muss. Erst dann kann die Notbremse am übernächsten Tag (nach der fünftägigen Unterschreitung der 100) wieder gelöst werden. Das heißt: Wird die 100 unterschritten – und bleibt es insgesamt fünf Werktage dabei – dann stellt die Region Hannover das am 6. Tag per Allgemeinverfügung fest, sodass die Notbremse ab dem 7. Tag wieder aufgehoben wird.

Sollte die Region Hannover ab nun unter 100 bleiben, wäre das frühestens der kommende Donnerstag (Sonntag fällt als Nicht-Werktag aus der 7-Tage-Zählung heraus) – also der Himmelfahrts-Feiertag.

Was ändert sich?

Aufgrund der Bundesnotbremse gilt in Hannover etwa die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Sie würde am siebten Tag wegfallen. Wieder möglich werden könnte auch die Ausübung von Kontaktsport im Freien mit bis zu 30 Personen möglich sowie größere Treffen als von einem Haushalt und einer Person. Diese Punkte werden aber auch in der Landesverordnung geklärt, die derzeit erneuert und am Samstag vorgestellt werden soll. Dort sind auch Öffnungen der Außengastronomie und touristische Übernachtungen vorgesehen.

Wie wahrscheinlich ist der Donnerstag als erster Lockerungstag?

Dass der Trend der Zahlen nach unten geht, ist anzunehmen. Aufgrund der Verzögerungen der Inzidenzzahlen in der RKI-Zählung ist aber zu erwarten, dass Hannover bis Donnerstag noch einen Tag über die 100er-Grenze rutscht. Dementsprechend würden sich die Lockerungen um sieben Tage verzögern.

Von Simon Polreich