Inzidenz in Hannover sinkt - aber jetzt dominiert die Delta-Variante

Hannover

Die Corona-Inzidenz in der Region Hannover ist auch am Mittwoch weiter gesunken. Der Wert liegt nun bei 29,2 – so viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Zuvor lag die Inzidenz in den vergangenen Tagen aber bereits über der 35er-Schwelle. Erneute Verschärfungen für die Bürger sind damit vorerst kein Thema.

Wie die Region Hannover auf NP-Anfrage bestätigt, hat sich inzwischen die Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden war, auch in Hannover und dem Umland vollständig durchgesetzt. „Im überwiegenden Anteil der zuletzt analysierten PCR-Proben konnte die Delta-Variante nachgewiesen werden. Wir gehen also davon aus, dass sich die Delta-Variante in der Region Hannover als dominierende Variante des Coronavirus auch in der Region Hannover durchgesetzt hat“, so Sprecher Christoph Borschel.

„Haben die Lage derzeit im Griff“

Dennoch äußerte sich Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau angesichts der leicht rückläufigen Zahlen im Gespräch mit der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ vorsichtig optimistisch: „Ich denke, dass wir die Lage derzeit im Griff haben.“ Einige Diskotheken hätten am Wochenende geschlossen, daher bestehe an der Stelle kein größeres Ansteckungsrisiko mehr, so die Dezernentin: „Es sieht so aus, als wenn sich die Lage erst einmal stabilisiert hat – ganz genau weiß man das aber natürlich nie.“

Die Zunahme der Corona-Infektionen in der Region Hannover in den vergangenen Tagen ließ sich vor allem auf Ansteckungen in Bars, Clubs und Diskotheken zurückführen. Zuletzt waren deshalb in Hannover und dem Umland rund 3000 Menschen in Quarantäne. Nach Angaben von Sprecher Borschel sei diese Zahl zuletzt nicht weiter gestiegen.

Raschplatz-Party: Hunderte Hildesheimer in Quarantäne

Allerdings hat das Partygeschehen vor allem an Hannovers Raschplatz auch Auswirkungen auf andere Landkreise. Allein 252 Personen befinden sich im Kreis Hildesheim momentan in häuslicher Quarantäne, teilte eine Sprecherin mit. Die meisten von ihnen seien vorher in Hannover feiern gewesen. Besonders ein Party-Abend in der Dax-Bierbörse wirke sich deutlich auf die Statistik aus. Dort habe eine infizierte Frau mitgefeiert. Seitdem gelten 141 Menschen aus dem Kreis Hildesheim als erste Kontaktperson, zwei seien positiv getestet, heißt es weiter. Auch im Kreis Celle gibt es nach diversen Parties Quarantänefälle.

Von Britta Lüers