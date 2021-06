Inzidenz in Hannover erstmals unter zehn - weitreichende Lockerungen ab kommender Woche?

Hannover

Die Inzidenzen sinken – nun verzeichnet auch die Region Hannover erstmals wieder weniger als zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Zum ersten Mal seit dem 18. August 2020 (9,9) lag die Inzidenz am Donnerstagmorgen bei 9,8. Damit könnten ab kommender Woche weitreichende Lockerungen gelten. Denn die Landesregierung plant die Verordnung anzupassen.

Konkret dürften sich in Hannover dann drinnen wieder bis zu 25 Menschen treffen, draußen sogar 50. Die Pläne der rot-schwarzen Landesregierung gehen aber noch weiter: Wenn der Veranstalter gewährleistet, dass alle Menschen einen negativen Test vorweisen können, dürfen sogar noch mehr Menschen zusammenkommen. Kinder unter 14, Genesene und vollständig Geimpfte zählen nicht mit. Die Kontaktbeschränkungen gelten auch für geschlossene Feiern in Restaurants.

Keine Maskenpflicht in Clubs

Zudem könnten auch Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden möglich werden. Diese müssten aber beantragt werden, bewilligt würden sie laut Verordnungsentwurf, wenn ein konkretes Hygienekonzept vorliegt.

Auch für Clubs und Diskotheken bedeutetet die sinkende Inzidenz möglicherweise deutliche Lockerungen: Nach der Vorstellung der Landesregierung könnten Clubs und Diskotheken ohne Abstands- und Maskenpflicht öffnen, wenn Besucherinnen und Besucher einen negativen Test vorlegen.

Entscheidend für Rücknahme der Einschränkungen ist einerseits, dass die Region Hannover fünf Werktage unter der Inzidenz von zehn liegt. Andererseits muss die Änderungsverordnung der Landesregierung noch in Kraft treten. Unklar ist aber, ob die Pläne auch wirklich so umgesetzt werden. Der Verordnungsentwurf ging am Mittwochabend zur Beratung an die Verbände und den Landtag. Die Beteiligten können nun Änderungswünsche einbringen.

Die Aufhebung der Masken- und Abstandspflicht in Clubs könnte zumindest für Diskussionen sorgen. Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistags, hatte bereits zu Beginn der Woche gegenüber der NP deutlich gemacht, dass er bei der Aufgabe der wesentlichen Regeln zu Eindämmung des Virus erhebliche Bedenken habe. „Noch ist die Pandemie nicht vorüber.“ Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, verwies am Donnerstag im Sozialausschuss darauf, dass man bei diesem Punkt im „Meinungsbildungsprozess“ sei. Möglich ist also, dass diese Regel noch gekippt wird.

Ab wann gilt die neue Verordnung?

Der ursprüngliche Plan der Landesregierung war es, dass die neue Verordnung noch an diesem Wochenende Gültigkeit erlangt. Nun geht sie aber davon aus, dass sie voraussichtlich am Montag in Kraft treten könnte. Das Regelwerk soll bis zum 16. Juli gültig sein.

Von Mandy Sarti