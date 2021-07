Hannover

Seit Sonnabend lag der Inzidenzwert in der Region Hannover über dem kritischen Grenzwert von 35. Nun ist er erneut gefallen. Heute liegt der Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 32,5.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Fällen in Niedersachsen sank am Dienstag leicht im Vergleich zum Vortag. Demnach lag der Wert bei 15,5 – so viele Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Am Montag hatte die Inzidenz noch bei 15,9 gelegen. Allerdings ist der leichte Fall der Zahlen nicht ungewöhnlich: Am Wochenende kommt es mitunter zu Meldeverzögerungen. Vier Menschen mit Covid-19 starben.

Lüneburg hat die höchste Inzidenz in Niedersachsen

Noch immer hat der Kreis Lüneburg mit 59,7 die mit Abstand höchste Inzidenz im Land. Einen Wert von 0 erreicht anders als am Vortag keine Kommune.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Daten des DIVI-Intensivregisters werden in Niedersachsen derzeit 26 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, acht von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der freien Intensivbetten lag bei 301, davon haben 140 eine spezielle Ausstattung zur Behandlung von Corona-Patienten.

Region nutzte Ausnahmeparagrafen

Obwohl die Inzidenz in der Region Hannover drei Tage die kritische Marke von 35 gerissen hatte, hätte die Verwaltung eigentlich heute eine neue Allgemeinverfügung erlassen müssen. Doch bereits am Montag hatte die Region mitgeteilt, dass die aktuellen Regelungen solange bestehen blieben, bis eine neue Verordnung des Landes in Kraft tritt. Die sei für diesen Mittwoch angekündigt.

Hätte die Region zuvor gehandelt, hätte sie innerhalb weniger Tage die Allgemeinverfügung wieder ändern müssen. Cora Hermenau, Gesundheitsdezernentin der Region, berief sich daher auf einen Ausnahmeparagrafen. Sie sagt: „Eine Einschränkung von zurzeit nicht risikobetroffenen Bereichen, wie zum Beispiel Einzelhandel, übrige Gastronomie oder Sportveranstaltungen, wäre aktuell nicht verhältnismäßig.“ Die Zunahme der Corona-Infektionen in der Region Hannover lässt sich nach Angaben der Region offenbar vor allem auf Ansteckungen in Bars, Clubs und Diskotheken zurück. Zuletzt waren deshalb in Hannover und dem Umland rund 3000 Menschen in Quarantäne.

Von Britta Lüers