Hannover

Löst jetzt eine Lockerung die nächste ab? Vergangene Woche wurde erst die 50er-Grenze der Inzidenz dauerhaft geknackt und die damit verbundenen Freiheiten am Montag eingeführt. Doch bereits diesen Freitag könnte es noch lockerer werden – und sogar Diskotheken wieder öffnen.

Bereits seit mehr als einem Jahr wartet Hannovers Clubszene darauf, die Tür öffnen zu dürfen. Sinkt die Inzidenz weiter – beziehungsweise steigt sie nicht wieder an – hat Hannover am Mittwoch den fünften Tag in Folge eine Inzidenz unter der 35er-Grenze. Damit stehen zwei Tage später auch Lockerungen im Nachtleben an.

Am Freitag dürften laut Landesverordnung Diskotheken, Bars und Clubs wieder öffnen. Wenn auch mit Einschränkungen: So darf nur die der Hälfte der zulässigen Personenkapazität rein, zudem müssen alle Gäste einen negativen Test nachweisen oder eine vollständige Impfung oder Genesung. Wie auch in der sonstigen Gastronomie sind Kontaktdaten aller Gäste zu erfassen.

Clubstart am Freitag: Die Nachfrage ist bereits riesig

Die Aussichten sind also gut – und in der Clubszene laufen bereits die Vorbereitungen. Martin Polomka, Betreiber des Palo Palo, der Baggi und des RP5 am Hauptbahnhof, klärt gerade die Details. „Wir hatten bereits Gespräche mit der Polizei und dem Gesundheitsamt“, sagt er. Vieles sei dabei noch unklar – etwa, wie genau die halbe Kapazität berechnet wird, ob an der Fläche oder an der Genehmigung.

Klar ist für ihn jetzt aber schon, dass die Baggi noch dicht bleibt. „Die ist noch komplett in der Umbauphase“, sagt er. Über eine Öffnung des Palo Palo denkt der Betreiber dagegen noch nach. Das RP5 will man aber auf jeden Fall öffnen, weil man dort mit einem Testzentrum im unteren Bereich und der Datenerfassung von Gästen technisch bereits weiter sei als im Nachbarclub Palo Palo. „Das RP5 ist dann auch ein Testballon, wie es in den anderen Clubs funktionieren kann“, sagt er.

Die Nachfrage der Gäste sei bereits riesig. „Wir gehen davon aus, dass wir Freitag und Samstag ausverkauft sind“, sagt Polomka und muss lächeln. „Nach so langer Zeit fühlt sich das komisch an, wieder alles zu starten – aber komisch gut!“ Die Euphorie bei den Mitarbeitern, DJs, Thekenkräften und Co. sei riesig. „Auch wenn die halbe Öffnung wirtschaftlich nicht rentabel ist – wir haben einfach alle Bock drauf, mal wieder loszulegen!“

Von Simon Polreich