Inzidenz 152,1 in Hannover – Politik rechnet mit Verschärfungen 

„Wir prüfen in Ruhe die neue Corona-Verordnung des Landes und werden dann handeln.“ Von Schnellschüssen hält Regionspräsident Hauke Jagau nichts. Obwohl die 7-Tage-Inzidenz in der Region Hannover am Sonntag auf 152,1 geklettert ist, steht noch nicht fest, ob eine nächtliche Ausgangssperre und eine grundsätzliche Maskenpflicht die Konsequenzen sind. Politiker in Stadt und Region stellen sich auf Verschärfungen ein.

Regionssprecher Christoph Borschel berichtet, erstmals seit dem 24. Januar habe der Inzidenzwert die Marke von 150 überschritten. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. In einigen Umlandkommunen liegt dieser Wert unter 50 – absoluter Ausreißer mit 263,9 war am Freitag Gehrden.

„Passgenaue Entscheidungen“

Diese Unterschiede müssten bedacht werden, wünscht sich Bernward Schlossarek, CDU-Fraktionschef in der Regionsversammlung. „Passgenaue Entscheidungen sind nötig.“ Als Konsequenz auf steigende Infektionszahlen schließe er nichts aus – auch mit Blick auf Ostern und die Ausflüge zum Nienstädter Pass, dem Steinhuder Meer oder dem Maschsee.

„Wir brauchen schon heute mehr Kontrollen“, findet Wilfried Engelke, FDP-Fraktionschef in der Stadt. Überquellende Mülleimer in Grünanlagen wiesen hin auf nächtliche Parties. Statt für Ausgangssperren plädiere er „für einen knallharten Lockdown, 14 Tage lang“. Und für ein Maskengebot ohnehin: „Ich gehe nie ohne Mund-Nasenschutz auf die Straße.“

„Die Menschen sind der Vorschriften müde geworden“, bedauert CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Noch halte sich die Mehrheit zwar daran – „aber leider nicht alle“. Er spricht sich gegen eine nächtliche Ausgangssperre aus. „Und zwar grundsätzlich.“

Klare Regeln nötig

SPD-Ratsherr Angelo Alter war in den vergangenen Monaten zwei Mal in Spanien und findet: „Was da umgesetzt wird, könnte für uns ein gutes Beispiel sein.“ An das nächtliche Ausgangsverbot ab 22 Uhr halte man sich ebenso wie an das Maskentragen auf der Straße. „Das findet Akzeptanz, weil die Regeln klar sind.“ Deutschland dagegen sei auf dem besten Weg, eine „Verordnungsrepublik“ zu werden, und kaum einer blicke durch bei ständigen Änderungen. Ihm sei das aufgefallen bei den Joggingrunden am Maschsee: „Das Maskengebot gilt da bekanntlich nicht an jedem Ufer. Aber selbst dort, wo es Pflicht ist, hält sich nicht mal jeder Zehnte daran.“

„Auf keinen Fall eine Ausgangssperre“ will Birgit Ballweg, gesundheitspolitische Expertin der Grünen in der Regionsversammlung. Schließlich müssten Landwirte ihre Tiere versorgen und auch Hundebesitzer nachts noch Runden drehen. Überhaupt solle die Verwaltung weg von neuen Verfügung hin zu besserer Strategie gehen: „Wir werden mit dem Virus leben müssen.“ Empfehlenswert aus ihrer Sicht: Hotspots aufspüren, Kontakte verfolgen – eben mit besonderem Augenmerk nicht bloß auf Heime oder Großbetriebe.

Kein Automatismus für Verschärfung

Die Hoffnung, dass die Infektionszahlen ganz schnell wieder sinken, besteht wohl nicht. Borschel: „Beim letzten Mal wurde die 150-er-Marke vom 18. Januar bis zum 24. Januar gerissen.“ Die Region werde die Inzidenzentwicklung prüfen. es gebe keinen Automatismus für eine Verschärfung.

Von Vera König