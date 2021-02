Investitionsprogramm der Stadt Hannover fast doppelt so teuer

Hannover

Der Sanierungsbedarf in Schulen, Museen, Schwimmbädern und Verwaltungsgebäuden der Stadt Hannover ist riesig. Im Jahr 2015 hat sie deshalb ein 520 Millionen Euro schweres Investitionspaket aufgelegt, um Schritt für Schritt den Sanierungsstau abzuarbeiten. Mittlerweile steht fest: Diese Summe reicht hinten und vorne nicht. Am Mittwoch hat die Stadt der Politik im Bauausschuss eine überarbeitete Liste der Projekte vorgelegt. Sie geht jetzt von Kosten in Höhe von 962 Millionen Euro aus. Das entspricht einer Steigerung von rund 85 Prozent. Die Stadt rechnet bereits damit, dass es dabei nicht bleibt.

Scharfe Kritik gab es von Seiten der CDU. Ratsfrau Georgia Jeschke wirft der Stadt vor, „unseriös“ gearbeitet zu haben. Die Kostenschätzung in 2015 sei offensichtlich „ein Schuss ins Blaue“ gewesen. Zwar hält auch die CDU die Sanierungen für erforderlich. Sie wundert sich jedoch über den enormen Anstieg der Kosten. „So extrem sind die Baukosten nicht gestiegen“, sagte Jeschke.

Auch Extrawünsche der Politik ließen die Kosten steigen

Jörg Gronemann, Leiter des Fachbereichs Gebäudemanagement, erklärte den Anstieg unter anderem mit „dem Fluch der frühen Zahl“. 2015 seien die Kosten nur geschätzt worden. „Erst in der Planung haben sich die wirklichen Projektanforderungen gezeigt“, berichtete Gronemann. Die Verwaltung habe jedoch „dazu gelernt“. Künftig werde seine Abteilung die Kosten „erst nennen, wenn sie belastbar sind“. Ein weiterer Grund für den Anstieg sei, dass viele Projekte im Umfang gewachsen seien.

„Da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen“, sagte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Schließlich seien es auch Extrawünsche der Politik im Rat und in den Bezirksräten, die in vielen Fällen die Kosten steigen ließen. Wenn ein Projekt geplant sei, dann „will plötzlich noch jemand einen beheizten Fahrradkeller oder einen Sonnenkollektor“.

SPD: „Das ist auch ein kommunales Konjunkturprogramm“

Das sah SPD-Fraktionschef Lars Kelich ähnlich. „Auch wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass Dinge länger dauern“. Das führe auch dazu, „dass an manchen Stellen die Kosten steigen“. Die Arbeit des städtischen Gebäudemanagements verteidigte Kelich ausdrücklich: „Sie machen einen schweren Job – und Sie machen ihn gut“, betonte der SPD-Mann. Er begrüßt, dass die Stadt an den geplanten Investitionen festhalten will. „Das ist gerade in der jetzigen Lage auch ein kommunales Konjunkturprogramm. Die Gebäude werden nicht besser, wenn man sie einfach so stehen lässt“, sagte Kelich.

Der Großteil der Investitionen ist für Schulen und Kitas vorgesehen. Um diese nicht massiv zusammenstreichen zu müssen, will die Stadt zusätzliche Kredite aufnehmen. „Wir haben bereits mit der Kommunalaufsicht gesprochen und gehen davon aus, dass zusätzliche Kreditaufnahmen genehmigt werden“, berichtete Birgit Weißenborn, Bereichsleiterin des städtischen Fachbereichs Finanzen. Sie versicherte: „Jeder Euro, den etwas mehr kostet, wird kritisch hinterfragt“.

Stadt: Standards runter, um Kosten zu sparen

Die nächsten beiden Jahren seien „abgesichert in der Finanzierung“. Es könne allerdings niemand sagen, wie sich die weiteren Haushalte entwickeln werden. Um Kosten zu sparen, solle versucht werden, „gewisse Standards zu reduzieren, damit alle Maßnahmen durchgeführt werden“. Schon bald will die Stadt der Politik Vorschläge machen, welche Standards gesenkt werden sollen. Die CDU hatte das schon öfters gefordert, um den Anstieg der Baukosten in Grenzen zu halten. CDU-Ratsfrau Jeschke sieht dennoch „die Investitionen auf wackligen Füßen“.

Die teuersten Projekte im Bereich Schule sind der Neubau der IGS Büssingweg, der 79 Millionen Euro kosten soll, sowie der 53,7 Millionen Euro teure Neubau des Gymnasiums Sophienschule. Nach langen Verzögerungen hat die Stadt sich jetzt außerdem den Neubau des Misburger Bades vorgenommen. 22,3 Millionen Euro soll der kosten und 2023 abgeschlossen werden.

Gestrichen von der Liste der Projekte, die bis 2025 fertig werden sollen, hat die Stadt die Sanierung der maroden Bauverwaltung, die bereits seit sieben Jahren aus Sicherheitsgründen eingerüstet ist. Fassadenteile drohen herabzufallen. Rund 73.000 Euro Miete kostet das Gerüst jährlich. FDP-Fraktionschef Engelke forderte die Verwaltung im Bauausschuss auf, mal durchzurechnen, ob nicht der Kauf des Gerüstes billiger wäre. Laut Jörg Gronemann vom Gebäudemanagement wird immer wieder „neu geprüft, ob es wirtschaftlicher ist zu mieten oder zu kaufen“. Bisher sei man aber immer davon ausgegangen, dass bald die Sanierung des Gebäudes losgehe.

