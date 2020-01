Elternwille-Debatte – „Die Orientierungsstufe brachte Entspannung“

Hannover

Immer mehr Kinder gehen nach der Grundschule auf ein Gymnasium. Doch immer mehr Schüler verlassen auch das Gymnasium nach Klasse fünf, weil sie es dort nicht schaffen. Was sagt diese Entwicklung über den sogenannten Freien Elternwillen aus, der es Familien freistellt, auf welche weiterführende Schule ein Kind geht? Die NP sprach darüber mit dem hannoverschen Erziehungswissenschaftler Professor Manfred Bönsch.

Ist der freie Elternwille der richtige Weg, oder sollte man zur Laufbahnempfehlung zurückkehren?

Ich bin aus zwei Gründen für den freien Elternwillen. Erstens: Die Erziehung und die Entwicklung von Kindern ist zuvörderst die Aufgabe der Eltern und nicht des Staates. Eltern sind daran interessiert, was das Beste für ihr Kind ist. Zweitens ist die Schullaufbahnprognose nach Klasse vier einfach zu unsicher. Wir haben dabei nur eine Sicherheit von 50 Prozent. Man kann die Begabungspotenziale von Kindern in diesem Alter noch nicht konkret genug erkennen, dafür braucht es mehr Zeit.

Aber bekommt der freie Elternwille nicht einen faden Beigeschmack, wenn immer mehr Fünftklässler das Gymnasien wieder verlassen?

Das ist der negative Aspekt des freien Elternwillens, dass einige Eltern ihre Kinder überschätzen. Die Kinder sind ja heutzutage nicht klüger als früher, nur weil mehr aufs Gymnasium gehen. Aber einen möglichst hohen Schulabschluss erreichen zu wollen, finde ich aus Elternsicht gerade in unseren gesellschaftlichen Verhältnisse nachvollziehbar.

Lesen Sie auch: Elternwille – Mit allen Mitteln auf das Gymnasium?

„Das Gymnasium ist stark auf Leistung und Selektion angelegt“

Sie sprechen von „einigen Eltern“. Ganz konkret sind es pro Schuljahr etwa 300 Kinder, die vom Gymnasium auf andere Schulformen wechseln. Wie fatal ist diese Entwicklung für die Kinder?

Die Zahlen sind auf Niedersachsen hoch gerechnet immens. Hinter jeder Zahl steckt immer ein Misserfolgserlebnis. Für die Kinder ist das eine sehr schlimme Erfahrung.

Sind denn wirklich immer nur die Kinder schuld, wenn es am Gymnasium nicht klappt, oder liegt es auch an der Pädagogik?

Das Gymnasium ist stark auf Leistung und Selektion angelegt. Die Institution Gymnasium muss sich fragen, wie man diese hohen Zahlen minimieren kann. Statt nur auf Leistung fokussiert zu sein, wäre es besser, Zeit zu geben, Geduld zu haben und Zuwendung zum Kind zu verstärken. Es kann doch nicht sein, dass es zum Beispiel Kinder in großen Klassen gibt, die in einer ganzen Woche nicht einmal zu Wort kommen. Da fehlt es an Zuwendung und intensiven Beziehungen, und ohne die läuft in der Bildung nichts. Gymnasien haben mehrere große Strukturprobleme. Der Unterricht ist nicht immer verständlich genug, er ist sprachlich sehr stark mittelschichtgeprägt. Für Kinder, die aus anderen Schichten kommen, kann das schon eine Blockade sein. Auch dass die Schüler jeden Vormittag ganz verschiedene Fächer haben, ist nicht besonders lernförderlich. Um Schule erfolgreicher und lernfreundlicher zu machen, müsste man an verschiedenen Stellschrauben drehen.

Lesen Sie auch: Schule der Zukunft – Braucht Hannover einen Modellversuch?

Ein Korridor ohne Sitzenbleiben

Sie befürworten den freien Elternwillen, sagen aber zugleich, dass die Begabungspotenziale von Kindern noch nicht so früh erkannt werden können. Was muss sich da ändern?

Der Übergang auf die weiterführende Schule nach vier Jahren ist viel zu früh. Früher hatten wir die Orientierungsstufe, das brachte Entspannung. Es ist an der Zeit, diesen Gedanken zu reaktivieren. Ich gehe sogar noch weiter: Ein Korridor der Entwicklung ohne Sitzenbleiben in den Jahren fünf bis acht wäre gut. Davon würden Jungen und Mädchen gleichermaßen profitieren.

Viele Eltern entscheiden sich mit der Wahl für ein Gymnasium für das dreigliedrige Schulsystem, schicken ihre Kinder im Fall eines Wechsels aber oft auf Gesamtschulen. Passt das zusammen?

Nein, überhaupt nicht. Diese vielen verschiedenen Schulformen, die es nebeneinander gibt, sind nur ein Ausdruck der Kompromisse in der Bildungslandschaft. Und im Notfall wird die Gesamtschule dabei zum helfenden Auffangbecken. Besser wäre es, wir hätten grundsätzlich ein Gesamtschulsystem wie in Skandinavien, USA oder Südeuropa oder ein Schulsystem wie in Frankreich.

Lesen Sie auch:

Von Britta Lüers