Margot Käßmann: Deshalb wirkt die Tragödie um Robert Enke immer noch nach

Hannover

Im NP-Interview erinnert sich die 61-Jährige Margot Käßmann an den Moment, als sie vom Selbstmord von Robert Enke erfuhr, und spricht darüber, warum die Tragödie von vor zehn Jahren immer noch nachwirkt.

Es gibt Ereignisse, da weiß man noch, wo man war, als die Nachricht kam. Mir geht das so beim Fall der Mauer, dem Anschlag aufs World Trade Center und auch beim Tod von Robert Enke. Wie hat Sie die schreckliche Nachricht erreicht?

Ich habe im Radio davon gehört. Ich weiß noch, wie unendlich leid mir das tat. Er war so ein sympathischer Erfolgsmensch.

Ahnten Sie, dass Sie als Pastorin damit zu tun haben würden?

Nein! Aber sofort am nächsten Tag, als ich in die Kanzlei kam. Väter von Kindern, die Fans von Robert Enke waren, hatten sich an uns gewandt, weil sie nicht wussten, was sie ihren Kindern sagen sollten. Dann rief DFB-Präsident Theo Zwanziger an und sagte: Wir brauchen eine Form für diese Trauer. Da haben wir beschlossen, die Marktkirche zu öffnen und zu einer Andacht einzuladen.

Zehntausende strömten in die Stadt, so eine Anteilnahme am Tod eines Sportlers hatte es in Deutschland noch nie gegeben. Warum waren die Menschen so betroffen?

Mein Eindruck war, dass alle zutiefst irritiert waren, dass einer nicht weiterleben wollte, der doch scheinbar alles hatte: einen tollen Job, Erfolg, Geld, Beliebtheit, eine wunderbare Frau an der Seite. Selbstmordgedanken schieben wir eher Menschen zu, die am Ende sind: Drogen, Krankheiten, Ehe kaputt, Insolvenz, aber doch nicht einem, der nach außen so glänzt.

Trauerfeier für Robert Enke in der Marktkirche. Quelle: REUTERS POOL

Wie viel Zeit hatten Sie zur Vorbereitung der Predigt?

30 Minuten. Ich habe mich mit meiner engsten Mitarbeiterin hingesetzt und Brainstorming gemacht. Uns ist schnell das Fußball-Lied „You never walk alone“ eingefallen. Dann habe ich alle Türen zugemacht und geschrieben.

Die Predigt gilt als eine der besten ihres Lebens …

Mir sind offenbar im richtigen Moment die richtigen Worte geschenkt worden, und ich bin immer noch unendlich dankbar dafür. Tatsächlich werde ich bis heute darauf angesprochen, Jahre später hat mir ein Polizist in Württemberg gesagt, wie sehr ihn das angerührt hat.

Sie sind auch gefragt worden, ob Sie bei der Trauerfeier im Stadion sprechen würden. Warum haben Sie abgelehnt?

Ich war mir nicht sicher, ob das Stadion dafür der richtige Ort ist. Ob es richtig ist, den Sarg auf den Anstoßpunkt zu stellen. Ich war mir aber sicher, dass ich mich da fehl am Platz fühlen würde. Deshalb habe ich abgelehnt und bin auch nicht hingegangen.

Hatten Sie in dieser Zeit viel Kontakt zu Theresa Enke?

Nein. Aber, dass sie den Mut hatte, das Thema Depression so öffentlich zu machen, das rechne ich ihr hoch an.

Margot Käßmann und der katholische Pfarrer Heinrich Plochg stehen am Mittwoch (11.11.2009) beim Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Nationaltorwart Enke in der Marktkirche in Hannover. Quelle: dpa

Sie hatten damals gehofft, dass diese Tragödie für Veränderung sorgen werde in der Gesellschaft. Ist es so gekommen oder sind Sie enttäuscht?

Ich denke, dass es leichter geworden ist, über Depression als Krankheit zu reden. Aber der gesellschaftliche Druck, erfolgreich zu sein und zu bleiben, ist eher größer geworden. Das lässt die Gesellschaft noch mehr auseinanderdriften: in die Glamourfiguren im Vordergrund, denen offenbar alles gelingt. Und die Schwachen im Hintergrund, die nichts wert sind. Das ist schlimm und schlimmer geworden. Ein Asphalt-Verkäufer hat mir kürzlich gesagt: das Schlimmste ist, wenn sie durch dich durchgucken. Weil du nur Dreck für sie bist.

Per Mertesacker hat nach seiner Profizeit offen über seine Ängste gesprochen …

Und dafür einen Shitstorm bekommen. Ich fand beeindruckend, wie Per Mertesacker sich geäußert hat! Dürfen Sportidole, Fußball-Ikonen keine Schwäche zeigen? Doch. Natürlich. Kein Mensch ist ohne Fehler. Und auch Leistungssportler müssen sagen dürfen, wenn sie am Limit sind. Das hat doch nichts damit zu tun, wieviel sie verdienen.

Trauerfeier für Robert Enke am 11. November 2009. Quelle: epd

Werden Sie am Abend des 10. November mal inne halten und an Robert Enke denken?

Ich werde für Terre des Hommes in Indien unterwegs sein. Aber ich werde daran denken, ganz sicher. Ich werde nicht vergessen, wie wir am Tag danach mit 5000 Menschen auf dem Marktplatz das Vater Unser gebetet haben. Wie Hannover in seiner Trauer eins war.

Trotz der Arbeit der Enke-Stiftung, trotz aller Fortschritte: wäre ein weiterer Fall Enke heute wirklich zu verhindern?

Wohl nicht, auch bei Robert Enke hat ja niemand geahnt, dass er so verzweifelt war und sich vor einen Zug stellen würde. Aber ich bin hoffnungsfroh und denke schon, dass ein Mensch mit Depressionen heute eher jemand findet, der ein offenes Ohr für ihn hat. Denn wir sind sensibler geworden für dieses Thema. Obwohl es uns leider weiter begleiten wird.

Lesen Sie auch

Von Christoph Dannowski