Hannover

Barbara David ist Geschäftsführerin der Fachberatungsstelle Violetta für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen. Violetta bietet Fortbildungs- und Präventionskurse auch für Kita-Personal an.

Wenn jemand über Jahre hinweg Kinder in Kitas missbraucht, wieso merkt das keiner?

Es gibt sicher Signale. Aber die Täter sind häufig Meister der Manipulation. Wenn diese etwa in Einrichtungen sind, dann gilt das auch für ihre Rolle im Team. Häufig sind das sehr nette Kollegen, die sehr hilfreich, unterstützend und beliebt sind. Sie können sich sehr gut in die Bedürfnisse von Kindern einfühlen. Und sie wissen, wie Drohungen funktionieren, und auch, dass sich Kinder oft aus Scham und Schuldgefühlen nicht offenbaren.

Sucht sich ein Täter speziell Kinder aus, von denen er weiß, dass die Tat unentdeckt bleibt?

Wir wissen aus unserer Arbeit, dass es bestimmte bedürftige Kinder sind – egal, aus welcher Richtung. Sie müssen nicht aus sozial schwachen Elternhäusern kommen oder Kinder sein, die vernachlässigt sind. Die Täter schauen sehr genau, welche Bedürfnisse ihre Opfer haben. Vielleicht geht es um Hilfe bei Schularbeiten, oder das Gefühl für das Kind, einzigartig zu sein.

Wenn jemand so einfühlsam ist, wie kann man dann Kindern so etwas antun?

Es geht ihnen um den Machtaspekt, das Einfühlsame ist nicht das wahre Gesicht. Hätte der Täter eine Empathie für Kinder, würde er ihnen keine Gewalt antun. Es geht eher um Narzissmus, um die Befriedigung eigener Bedürfnisse zu Lasten der Kinder. Und auch zu Lasten der Einrichtung.

Was macht das mit den Kindern?

Es ist ein enormer Vertrauensmissbrauch. Oft ist das Kind erst einmal verwirrt, fragt sich, warum er so nett ist und dann so etwas tut. Kinder fühlen sich schnell verantwortlich. Wenn er so beliebt ist, dann könnte er – oder man selbst – ausgestoßen werden, wenn man sich offenbart. Kinder sind ja sehr ambivalent. Sie mögen ihn und wollen nur nicht, dass ihnen etwas angetan wird. Es gibt auch betroffene Kinder, die erst sehr viel später in der Lage sind, die Handlungen entsprechend als Übergriff einzuordnen. Die langfristigen Folgen können unterschiedlich sein. Nicht jedes Kind ist auf Dauer geschädigt, es kommt auch darauf an, wie dessen Ressourcen sind, wie die familiäre Unterstützung, ob möglicherweise therapeutische Hilfe angeboten wird.

Nun sollen Einrichtungen für Kinder ja eigentlich Schutzräume sein….

Seit Einführung des Kinderschutzgesetzes 2012 müssen Einrichtungen, die sich neu gründen oder eine Verlängerung ihrer Betriebserlaubnis beantragen, ein Schutzkonzept vorhalten. Das wird jetzt übrigens noch einmal verstärkt für Einrichtungen der Behindertenhilfe, was ich begrüße. Wir freuen uns über alle Einrichtungen, die unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung ein Schutzkonzept haben. Das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal für solche Einrichtungen,

Um was geht’s bei diesen Schutzkonzepten?

Man schaut, wie das Leitbild der Einrichtung ist. Wie sind die Räume und wie ist die Zusammenarbeit untereinander? Für Täter wird es schwierig, wenn Kindesmissbrauch ein Thema ist und das schon beim Einstellungsgespräch. Die werden dann die Sorge haben müssen, entdeckt zu werden. Einrichtungen brauchen auch einen Interventionsplan, wenn man zum Beispiel nur das unbestimmte Gefühl hat, dass mit einer bestimmten Kollegin oder einem Kollegen etwas nicht stimmt. Elternarbeit und Präventionsprojekte gehören natürlich auch zu Schutzkonzepten. Und falls es tatsächlich in einer Einrichtung zu einem Missbrauch durch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gekommen ist, benötigen auch die Kolleginnen und Kollegen Hilfestellung für die Verarbeitung des Geschehnisses, denn auch ihr Vertrauen kann massiv geschädigt sein.

Auch in Einrichtungen gibt es Personalmangel. Und nun stehen für manche auch noch männliche Erzieher unter Generalverdacht. Was ist zu tun?

Wir wissen, es gibt Erzieher, die nun sagen, sie wickeln nicht mehr. Dabei gibt es auch Täterinnen. Männliche Erzieher unter Generalverdacht zu stellen, ist für uns vollkommen abwegig. Wir brauchen in Einrichtungen gut geschultes männliches, weibliches, auch diverses Personal. Wir brauchen dort eine offene Diskussionskultur zu Nähe und Distanz. Alle Personen in der Einrichtung sind in Schutzkonzepte einzubinden. Das kann abschreckend für Täter sein. Und ja, wir haben einen Fachkräftemangel. Aber letztlich ist dies eine gesellschaftliche Aufgabe: Wie kann der Erzieherberuf attraktiver werden? Wie kann man die Bedingungen und auch die Bezahlung verbessern? Da wird man Geld in die Hand nehmen müssen.

Von Petra Rückerl