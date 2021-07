Hannover

Sie lernte ihr Handwerk für die Theaterbühnen, ist aber auch im Fernsehen erfolgreich: Anna Stieblich (56) ist in vielen TV-Produktionen zu sehen. Nun spielt sie in dem Film „Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen“ die Rolle von Almut, die mit der Pflege ihres dementen Vaters Curt auf unterschiedlichen Ebenen zu kämpfen hat.

Frau Stieblich, Sie haben einst in Hannover studiert. Wie groß ist die Freude, den Film jetzt hier vorzustellen?

Riesig! Jetzt geht’s zwar nicht mehr an die Schule am Emmichplatz (heißt jetzt Neues Haus, Anm. d. Red.), dafür ist mir der Raschplatz noch super vertraut.

Wegen des dortigen Kinos oder der Feierei?

Wegen des Kinos (lacht). Viel gefeiert habe ich damals nicht, hätte ich mal bloß! Wir waren viel zu ehrgeizig und eine super fleißige Klasse. Dabei hat einer unserer Professoren immer gesagt: „Leute, bleibt den halben Tag an der Hochschule, geht die andere Hälfte raus. Schauspiel hat mit beobachten und leben zu tun.“ Ich dachte immer, dass er uns aufhalten will. Heute begreife ich, was er meinte.

Ihr aktueller Kinofilm: In „Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen“ ist Anna Stieblich (links) als Almut an der Seite von Emilia Schüle (Marija) und Günther Maria Halmer (Curt) zu sehen. Quelle: Zieglerfilm Baden Baden

Wie ist es Ihnen seit der Zeit ergangen?

Beruflich war es sehr illuster, sehr inkonsequent und dadurch sehr bunt. Anscheinend habe ich immer nach der besonderen Situation gesucht: Theater im Museum, Theater in der Bar und solche Sachen. Crossover hat mich immer schon gereizt. Ansonsten hatte ich das Glück, auch vor der Kamera arbeiten zu können. Das war so nicht angedacht.

Weil?

In meiner Ausbildung gab es Camera Acting nicht. Wir wurden als Schauspieler fürs Theaterensemble ausgebildet. Wenn wir mit der Kamera gearbeitet haben, dann dahinter und mit einer Super 8. Ins Fernsehen wollte auch niemand von uns, ins Kino schon. Birol Ünel war unser Vorbild.

Ausgezeichnet: 2012 werden Anna Stieblich (links), Adnan Maral, Elyas M'Barek (rechts) und Josefine Preuß für den Film „Türkisch für Anfänger“ mit einem Bambi geehrt. Quelle: dpa

Woran erinnern Sie sich besonders gern?

An meine wunderschöne Wohnung an der Steinmetzstraße, oben unterm Dach. Eine richtige Mondscheinwohnung, in der ich meist nur nachts war. Tagsüber lebte ich quasi an der Hochschule. Linden habe ich leider verpasst, den Stadtteil habe ich nur bei Jazzkonzerten erlebt.

In Ihrem aktuellen Film spielen Sie Almut, die Tochter des dementen Curt. Zum einen ist sie verbissen und penibel, auf der anderen Seite hat sie sich aufgeopfert, konnte ihr Leben nicht so leben, wie sie das wollte.

Ich habe die Figur regelrecht inhaliert, schon beim ersten Lesen des Drehbuchs. Das ist ein heiliger Moment, etwa so wie die erste Probe am Theater. Natürlich habe ich das Klischee und die Gefahr des Klischees gesehen. Bei Almut ist alles so typisch deutsch organisiert und trotzdem ist ihre Verletzung so greifbar – die Mutter ist früh verstorben, ihr Bruder lässt sie mit der Pflege des Vaters im Stich, sie ist allein in diesem riesigen Haus.

Die beiden weiblichen Hauptrollen, Tochter wie ukrainische Pflegerin, sind überfordert – jede auf ihre Weise. Hatten Sie persönlich je Erfahrungen damit?

Meine Eltern sind früh verstorben. Die Oma meines Sohnes habe ich oft in der Pflegestation besucht und so Einblicke in den Beruf erhalten und gesehen wie anstrengend er körperlich ist. Ansonsten ist Pflege der Angehörigen in meinem Umfeld ein großes Thema, ein Freund hat seine Eltern sechs Jahre lang gepflegt und dafür sehr viel aufgegeben.

Anna Stieblich *20. Februar 1965 in Bremen. Sie wächst in der Hansestadt auf, macht dort ihr Abi. Zunächst schreibt sie sich für ein Germanistikstudium ein, „aber schon in der ersten Vorlesung habe ich gemerkt, dass das nichts für mich ist“. Sie studiert in Hannover an der Hochschule für Musik und Theater, wird 1990 fertig. Großen Erfolg hat sie mit ihrer Rolle in der ARD-Vorabendserie „Türkisch für Anfänger“, die später auch als Film in die Kinos kommt – dafür erhält sie mit ihren Kollegen 2012 einen Bambi. Stieblich ist im Fernsehen unter anderem in „Polizeiruf 110“, „Die Kanzlei“ und diversen „Soko“-Krimis zu sehen, außerdem in Filmproduktionen wie „Enklave“ mit der deutsch-serbischen Schauspielerin Anica Dobra (58) sowie in Theaterproduktionen. Sie ist mit dem Regisseur und Drehbuchautor Didi Danquart (66) verheiratet. Das Paar hat Sohn Michel (23), ein Tischler, wie viele aus der Familie auch. Sie lebt in Berlin. www.anna-stieblich.de

Haben Sie eine Idee, wie man das Thema Pflege besser umsetzen könnte?

Grundsätzlich finde ich die 24-Stunden-Pflege, wie sie im Film vorkommt, heikel. Das ist eine Art Wohlstand, den man aufrecht zu erhalten versucht. Weitsichtiger wäre, Pflege auf mehrere Schultern zu verteilen, sonst führt das zu quälenden Situationen für alle Beteiligten. Alten-WGs wären fairer fürs Personal, es wäre menschlicher. Wir denken zu wenig kreativ über das Thema nach.

Glücklich: Anna Stieblich und mit ihrem Ehemann Didi Danquart. Er ist Regisseur, beide haben auch schon miteinander gearbeitet. Quelle: Imago

Was Ihre Zukunft betrifft: Haben Sie vorgesorgt?

Es ist für mich jetzt mit 56 leicht zu sagen, dass ich mit 80 gerne in eine Alten-WG möchte – falls ich überhaupt so alt werde. Auf Humorebene sage ich dem Freundeskreis, dass ich es mit ihnen gut aushalten könnte. In ein paar Jahren werde ich mir wohl ernstere Gedanken machen.

Einen Film wieder vor Publikum zu präsentieren, ging wegen Corona lange nicht. Wie sind Sie durch die Pandemie gekommen?

Gut. Ich hatte zufällig späte Zahlungen aus Projekten vor der Krise, Hilfe musste ich nicht in Anspruch nehmen. Ich war auch währenddessen ganz gut beschäftigt, habe zum Beispiel „Soko Leipzig“ gedreht.

Im Theater: Mit Maria Furtwängler (rechts) steht Anna Stieblich 2016 in dem Stück „Alles muss glänzen“ im Theater am Kurfürstendamm gemeinsam auf der Bühne. Quelle: dpa

Und wie sieht es mit der Arbeit am Theater aus?

Ende September startet ein spannendes Projekt im Berliner Theater Discounter. Ich spiele in „Über die Dörfer“, einem Stück basierend auf einem dramatischen Gedicht von Peter Handke. Ich bin sehr gespannt auf die Arbeitsweise, sie ist mir noch nicht vertraut. Es ist ein echtes Abenteuer, mich darauf einzulassen.

Anna Stieblich stellt am 24. Juli ihren aktuellen Kinofilm „Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen“ im Kino am Raschplatz vor. Der Film startet um 20.30 Uhr, der Eintritt kostet neun Euro.

Von Mirjana Cvjetkovic