Messe-Chef von Hannover zur Verlegung: „Eine riesige Chance“

Hannover

Die Neue Presse sprach mit Messechef Jochen Köckler über die Verschiebung der Hannover Messe auf Juli. Die Maßnahme werde nicht „ohne finanzielle Auswirkungen“ bleiben, sagte er.

Die Hannover-Messe wird verschoben – das erste Mal in der Geschichte der Industrieschau. Wie groß ist der Schaden für die Veranstaltung und für die Messegesellschaft?

Wir geben der Branche die Möglichkeit, sich schnell wieder zu treffen, um Geschäfte anzubahnen. Das ist besonders in Zeiten, wo viele Messen für 2020 gleich ganz abgesagt werden, eine riesige Chance – sowohl für die Aussteller, für deren Kunden, die Messebesucher und für uns als Veranstalter. Die Hannover Messe bietet damit Orientierung in schwierigen Zeiten.

Es sind noch mehr als sechs Wochen bis zum Beginn der Hannover-Messe – warum hat man sich zu diesem frühen Zeitpunkt entschieden, die Veranstaltung zu verlegen?

Eine Messe in der Dimension der Hannover Messe kann man nicht ‚mal eben so‘ verlegen. Dafür ist sie viel zu groß und komplex. Es war daher der richtige Schritt, frühzeitig mit dem Gesundheitsamt und unseren Ausstellern in den Dialog zu treten, um so schnell wie möglich zu entscheiden.

Zeigen die Aussteller Verständnis für die Entscheidung?

Unsere Ausstellerbeiräte waren von Beginn an in den gesamten Prozess eingebunden und stehen hinter der Entscheidung. Die Hannover Messe hat für unsere Kunden besonders in diesen Zeiten eine noch größere Bedeutung. Sie ist – wenn Sie so wollen – ein Anker in stürmischer See.

2020 hat die Messe einen Umsatz von knapp 330 Millionen Euro und einen Gewinn von drei Millionen Euro geplant – das wird wohl nicht zu halten sein. Rutscht die Messe jetzt in diesem geraden Jahr wieder in die roten Zahlen?

Für Angaben zu konkreten Zahlen ist es noch zu früh. Dass das Thema jedoch nicht ohne finanzielle Auswirkungen an uns vorbeigehen wird, ist allerdings auch klar.

Gibt es irgendetwas, was gut ist an dieser Verschiebung?

Angesichts der weltwirtschaftlichen Herausforderungen, die durch das Coronavirus im ersten Halbjahr ausgelöst wurden, bietet der neue Termin erhebliche Chancen. Denn so kann die weltweit wichtigste Industriemesse bereits im Juli frühzeitig Impulse für die globale Konjunktur setzen.

Jetzt findet die Hannover-Messe im Juli statt – wird zu dem Zeitpunkt das Messegelände bereits in vollem Umfang und flächendeckend mit 5G ausgestattet sein?

In ausgewählten Bereichen des Messegeländes werden wir die Vernetzung via 5G anbieten können. Die ursprünglichen Planungen sehen eine komplette Abdeckung erst Ende des Jahres vor.

Wie sehr würden Sie sich ärgern, wenn die Corona-Welle in den kommenden zwei oder drei Wochen abflaut und im April überhaupt kein Thema mehr ist – dann hätte man "umsonst" verschoben?

Die Frage stellt sich nicht. Wir haben nach Abwägung aller Interessen zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine klare Entscheidung getroffen – zum Schutz aller Kunden, Partner, Gäste und unserer Mitarbeiter.

Von Inken Hägermann