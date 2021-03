Hannover

Juliane Steeger ist Beauftragte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt der Stadt Hannover. In ihren Beratungen unterstützt sie gleichgeschlechtliche Paare und gibt zudem Kinderwunschseminare. Sie selbst hat mit ihrer Frau im vergangenen Jahr ein Kind bekommen.

Frau Steeger, inwiefern sind Regenbogenfamilien noch nicht gleichgestellt?

Wenn zwei Frauen ein Kind bekommen, hat die sogenannte Co-Mutter, die nicht gebärende Mutter, gar keine Rechte ihrem Kind gegenüber. Dabei sind insbesondere in Regenbogenfamilien die Kinder meist jahrelang geplant und absolute Wunschkinder. Doch nur die leibliche Mutter wird auf der Geburtsurkunde eingetragen.

Wo genau liegt da die Diskriminierung?

Die Diskriminierung ergibt sich durch das Rechtssystem. Kinder die in heterosexuelle Ehen geboren werden sind automatisch Kinder beider Elternteile. Das ist unabhängig davon, wer wirklich biologischer Vater des Kindes ist. Wäre meine Frau ein zeugungsunfähiger Mann wäre unsere Tochter automatisch auch rechtlich unser gemeinsames Kind.

Wieso ist das so problematisch?

Wenn dem Kind oder aber der Mutter etwas passiert, hat die Co-Mutter kein Sorgerecht und damit kein Mitsprachrecht. Meine Frau und ich haben da selbst den Worst-Case, die schlimmstmögliche Erfahrung, erleben müssen: Unsere Tochter musste zehn Minuten nach der Geburt wiederbelebt werden. Mein größtes Problem im Krankenhaus war aber, zu erklären, dass meine Frau Mitspracherecht hat und genauso verantwortlich für unser Kind ist wie ich als gebärende Mutter. Das war eine Situation, in der ich körperlich so kurz nach der Geburt gar nicht in der Lage war, mich als Mutter um unsere Tochter zu kümmern. Genau in solchen Momenten braucht es die zwei Elternteile. Bei einem heterosexuellen Paar wäre die Frage nach der Verantwortung gar nicht erst gestellt worden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie können Sie Paare, die sich diskriminiert fühlen, in den Beratungen unterstützen?

Dass gleichgeschlechtliche Paare im Elternsein noch nicht gleichgestellt sind, ist für sie eine totale Belastung. Die Stiefkindadoption ist für die Co-Mutter derzeit die einzige Möglichkeit, ebenfalls das Sorgerecht für ihr Kind zu bekommen. Dabei unterstütze ich die Paare. Doch das Verfahren selbst ist wiederum diskriminierend beispielsweise durch Fragestellungen, die die Beziehung des leiblichen Vaters zum Kind abfragen oder die Gründe für die Adoption. Das ist überhaupt nicht auf die Lebenssituation von gleichgeschlechtlichen Paaren angepasst. Noch dazu dauert das Stiefkindadoptionsverfahren meist sehr lange. Das Stiefkindadoptionsverfahren müsste viel schneller abgewickelt werden.

Juliane Steeger ist Beauftragte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt der Stadt Hannover. Sie unterstützt gleichgeschlechtliche Paare in Beratungen – auch wenn es um den Kinderwunsch geht. Quelle: Janina Schuster

Noch dazu kommt es bei den Stiefkindadoptionsverfahren momentan coronabedingt zu Verzögerungen. Wie ist das für die Regenbogenfamilien?

Wenn wegen der Corona-Pandemie die Hausbesuche vom Adoptionsdienst ausgesetzt werden, dann rutschen nicht nur die laufenden Verfahren nach hinten, sondern auch die, die jetzt noch neu dazukommen. In den Beratungen kann ich gar nichts für die Paare tun. Denn die Kinder haben allesamt nur einen rechtlichen Elternteil bis das Verfahren abgeschlossen ist.

Ist denn für Regenbogenfamilien in Hannover eine Veränderung zu mehr Gleichstellung in Sicht?

Das Problem ist nicht spezifisch für Hannover, sondern für Deutschland. Es gab einige Vorstöße in der Politik und auch Reformvorschläge. Dass Bundesjustizministerium hat erkannt, dass das bestehende Abstammungsrecht die heutigen Familienformen nicht mehr ausreichend abbilden kann. Um die Interessen von Kind und Eltern gerecht zu werden, müsste eben dieses Abstammungsrecht reformiert werden. Doch es gibt einige Parteien, die sich dagegen sträuben. Erst wenn das Abstammungsrecht reformiert ist und das Stiefkindadoptionsverfahren für Regenbogenfamilien nicht mehr notwendig ist, ist ein weiterer Schritt in Richtung Gleichstellung getan.

Von Sophie Peschke