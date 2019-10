Jugendforscher warnt vor „Generationenkonflikt in Klima- und Umweltfragen“

Hannover

Der Jugendforscher Klaus Hurrelmann ist Professor an der Hertie School of Government in Berlin. Er sieht ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen den Babyboomern, die bald in Rente gehen, und der politischen Greta-Generation.

Die Babyboomer schicken sich an, in Rente zu gehen. Die jungen Leute sollen deren Renten zahlen. Birgt das einen Generationenkonflikt?

Der lauert im Moment noch im Untergrund. Zur Zeit zeigt sich der Generationenkonflikt in Klima- und Umweltfragen. Und das mit deutlichem Akzent gegen die mächtigen Babyboomer, die noch in der Politik, in den Unternehmen, der Wirtschaft, der Kultur das Sagen haben. Die Babyboomer sind zahlenmäßig ungeheuer stark, das waren in beiden deutschen Staaten damals 1,4 Millionen Geburten pro Jahr. So viel hat es davor und danach nie wieder bei uns gegeben. Wir haben eine generationale Unwucht, die Zahl der alten Menschen wird noch für viele Jahre ungeheuer hoch sein. Es ist eine Frage der Zeit, wann neben der Umwelt- und Klimaproblematik die Fragen der Absicherung, der Renten, der allgemeinen Finanzierung thematisiert werden. Besonders, weil wir nach langer Zeit eine sehr politisierte junge Generation haben.

Woran liegt das?

Das sind die nach dem Jahr 2000 Geborenen. Es sind ja eher Schülerinnen und Schüler, die die Fridays-for-Future-Bewegung antreiben und nicht wie früher die Studierenden. Die Jüngeren sind nicht in unmittelbarer beruflicher Not. Das hängt auch mit den Babyboomern zusammen. Wenn solche riesigen Jahrgänge Schritt für Schritt aus dem Berufsleben austreten, besteht eine Chance für Jüngere, in die Arbeitsbereiche hineinzukommen. Die Generation, die vor 2000 geboren wurde, musste noch ganz schön zittern. Und das zeigt sich bis heute in ihrer Mentalität, die sind gar nicht politisch gewesen, denen sitzt die Angst noch in den Knochen. Die unter 20-Jährigen, das ist die Generation Z oder auch die Greta-Generation, wissen, sie haben freie Bahn.

Auch die Babyboomer haben demonstriert, gegen Atomkraft etwa. Nun stoßen diese Generationen aufeinander. Gibt es eine Konkurrenz, wer der bessere Demonstrant war/ist?

Das ist gut möglich bei zwei Generationen, die beide politisch denken und gestalten wollen. Die einen haben schon gestaltet, die anderen zweifeln an, dass die Grundlagen und Ergebnisse immer richtig waren. Die Babyboomer sind geschult durch die Protestkultur der 1968er. Sie sind nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in ihrer Leistung ungeheuer stark. Sie haben die Gesellschaft aufgebaut, Parteien und Politik sind stark beherrscht von deren Handlungsmustern und Denkweisen. Die Babyboomer haben überall ihre Spuren hinterlassen. Jetzt kommt nach langer Zeit eine Generation, die sagt, wir haben andere Vorstellungen, wir wollen keine bürokratisierten politischen Apparate, sondern flexibel entscheiden. Das ist sehr interessant, was die mit ihrer ziemlich groß gewordenen Basisbewegung machen. Die arbeiten ja fast analog zu einer Partei, sind eher außerparlamentarisch tätig. Das ist eine Parallele zu den 1968ern.

Wie kommen die Generationen zusammen?

Sie leben ganz anders, weil sie ganz anders groß geworden sind, sie haben ein anderes Lebensgefühl – aber das liegt in der Natur der Sache. Wir kommen nur weiter, wenn wir es schaffen, dass die Generationen sich gegenseitig zu erkennen geben, offen miteinander auch über ihre Interessen reden. Und Interesse an den anderen zeigen, die Unterschiede akzeptieren. In vielen Unternehmen heißt das übrigens Generationenmanagement. Wenn ein Unternehmen produktiv bleiben will, setzt es die unterschiedlichen Generationen zusammen und profitiert von den Stärken und Schwächen der jeweiligen Generation. Das lässt sich auch auf die Politik und Gesellschaft übertragen.

Was passiert, wenn das nicht klappt?

Dann spaltet das ein ganzes Land und das jahrelang, der britische Brexit ist ein Beispiel. Mehrheitlich die Älteren wollten raus, die Jüngeren wollten drin bleiben – diese Kluft macht das Land kaputt. Daran sieht man, wie riskant es ist, wenn Generationskonflikte in die Politik getragen werden.

In Deutschland haben auch ältere Männer jenseits der 50 eher die AfD bei der Europawahl gewählt, die jüngere Generation mehrheitlich die Grünen. Birgt das auch ein solches Konfliktpotenzial?

Die Links-Rechts-Polarisierung, die durch die Große Koalition ziemlich still ist, spricht die Älteren noch gerade an, die können sich daran erinnern. Aber bei den Jüngeren spielt das keine Rolle, da ist die neue Fragestellung wichtig. Wollen wir ökologisch, weltoffen und divers sein oder auf die Sicherheit der Bevölkerung und Autorität setzen? Das ist die neue politische Achse. Die findet bei den jungen Leuten große Resonanz, das sehen wir bei uns. Da muss man höllisch aufpassen, dass man keinen dauerhaften Generationenkonflikt in der Politik bekommen. Das belastet sehr, wie man an Großbritannien sieht.

Von Petra Rückerl