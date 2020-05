Expo 2000 hat „Hannover in die Zukunft katapultiert“

Hannover

Gil Koebberling (58) leitet seit zwei Jahren das Exposeeum, das sich mit der Geschichte der Weltausstellung in Hannover befasst. Obwohl sie damals noch in Wiesbaden lebte, war sie von Beginn an ein großer Fan der Expo.

Vor 20 Jahren startete in Hannover die Expo 2000 – wie sehr hat die Stadt davon profitiert?

Die Weltausstellung hat Hannover einen phänomenalen Schub gegeben. Hannover und die ganze Region haben extrem profitiert. Vielen ist das leider gar nicht so bewusst. Dabei wurde die Stadt damals sozusagen in die Zukunft katapultiert. Stadt, Land und Bund haben vier Milliarden Euro investiert, dazu kommen dann noch die Investitionen der EXPO 2000 für Themenpark, Programm und Betrieb, Investitionen der Teilnehmer und Ausgaben der Besucher mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro, insgesamt also 7,5 Milliarden. Da sind die privatwirtschaftlichen Investitionen noch gar nicht mit eingerechnet: Hotels, allgemeiner Wohnungsbau, Kaufhäuser und Geschäfte. Leider wurde vor allem auf der eine Milliarde Euro Minus herumgeritten. Dabei war die Expo unter dem Strich ein ganz klarer Erfolg.

„Mega-Investitionen in die Infrastruktur“

Welche Projekte haben Hannover besonders geprägt?

Ganz klar die Mega-Investitionen in die Infrastruktur. Für die Üstra wurde die neue Stadtbahnstrecke nach Messe-Ost in Rekordzeit errichtet. Heute werden kaum noch Stadtbahnprojekte dieser Größenordnung umgesetzt. Sie verzögern sich oder werden gar nicht gebaut. Auch das Streckennetz der Deutschen Bahn wurde ausgebaut, die S-Bahn eingeführt. Und städtebaulich war natürlich der Kronsberg absolut einmalig. Da sind in kürzester Zeit 2600 Wohnungen entstanden – und das alles passend zum Expo-Motto Mensch-Natur-Technik. Der Kronsberg ist nachhaltig, sozial und mit seinen grünen Innenhöfen, Bäumen, kleinen Parks und innovativer Heiztechnik auch ökologisch.

Sehen Sie auch verpasste Chancen?

Ich bin mir sicher, dass man mit besserem Marketing auch 20 bis 30 Millionen Besucher erreicht hätte. Vielen Menschen war wohl gar nicht bewusst, was für ein tolles, spannendes und gewaltiges Projekt diese Expo ist. Die Leute konnten das anfangs gar nicht fassen, das war in der Darstellung zu verkopft. Als ich bei der Eröffnungsfeier war und gesehen habe, wie wenig Menschen dort waren, habe ich mich für Deutschland geschämt. Leider gab es viel negative Presse. Ich glaube, dass da auch Neid auf Hannover eine Rolle gespielt hat. Plötzlich ging es nur um die 9,50 Mark teure Bratwurst – eine Image-Katastrophe. Auch die Querelen im Vorbereitungsteam haben sicher geschadet. Es hat gedauert, die Expo auf Spur zu bringen.

Besucherkrise: „Die beliebten Abendtickets haben geholfen“

Wie hat das dann noch geklappt?

Die beliebten Abendtickets haben sicherlich sehr geholfen. Und die Kampagne mit Verona Feldbusch und Sir Peter Ustinov war auch richtig gut, weil sie das Leichte und den intellektuellen Anspruch der Expo unter einen Hut gebracht hat. Die Leute mussten erst begreifen, dass die Expo einfach auch ein riesengroßer Erlebnispark war, in dem man eine Menge Spaß haben kann.

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr ist das Exposeeum dicht, weil es im Herbst die Kündigung für die Räume an der Expo-Plaza erhalten hat, eine größere Ausstellung ist auch sonst nirgendwo geplant. Droht die Expo 2000 in Vergessenheit zu geraten?

Das ist sie bei vielen leider schon. Manchen ist es unangenehm, weil es ein so großes Minus gab. Das Thema Expo hängt in Hannover nicht so hoch, wie es sollte. Hannover war die bisher einzige Weltausstellung auf deutschem Boden – und inhaltlich war es mit Abstand eine der besten. Aber die vielen tollen Erfahrungen, die die Menschen auf der Weltausstellung gemacht haben, bleiben in der Erinnerung. Da hörst du überall: „Was war das phantastisch!“. Das Exposeeum ist wichtig für Hannover. Wir stellen immer wieder zum Haushalt der Stadt Anträge, aber leider wurden wir bisher jedes Mal im Kulturausschuss abgelehnt. Im Prinzip bräuchten wir eine oder vielleicht sogar zwei Vollzeitstellen, damit könnten wir so viel bewegen. Wir machen das ja komplett ehrenamtlich. Allerdings sind wir der Stadt wirklich dankbar, dass wir unsere Einrichtung zumindest übergangsweise im Deutschen Pavillon unterbringen konnten.

Was wird aus dem Exposeeum?

Wie geht es jetzt mit dem Exposeeum weiter?

Wir haben ein neues Domizil in Aussicht, aber das zieht sich hin wie Kaugummi. Der Vermieter ist ein Konzern, der bisherige Mieter das Land. Die Übergabe sollte längst erfolgt sein, eigentlich wollten wir zum 1. Juni einziehen. Jetzt rechnen wir eher mit August. Wir hatten eigentlich eine ganze Reihe von Aktionen für das Expo-Jubiläum geplant. Aber wir müssen ohnehin schauen, wie es in Corona-Zeiten weitergeht.

Von Christian Bohnenkamp