Hannover

Hotels können seit nun drei Monaten keine Touristen beherbergen. Das löst Existenzängste bei Hotelbetreibern aus, die aufgrund von ausbleibendem Umsatz längst an der Grenze des Zumutbaren kratzen. Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), Hans Christian Nolte, bleibt dennoch zuversichtlich. Im NP-Interview erzählt er von einer drohenden Pleitewelle von hannoverschen Hotels – und von Ideen für ein Aufleben der Hotelszene.

Verändert die Verlängerung des Lockdowns etwas an der Situation für Hotelbetreiber?

Nolte: Für die Bürger bleibt alles gleich. Nur Dienstreisende können in Hotels untergebracht werden. Hinter der Fassade der Hotels verschärft sich jedoch der bereits entbrannte Existenzkampf mit jedem Tag. Die Finanzpolster sind schließlich längst aufgebraucht. Wenn es so weitergeht, können wir mit einer Welle von Insolvenzen rechnen.

Trifft die Corona-Pandemie kleinere Hotels anders als größere?

Nolte: Ich erwarte eine Marktverschiebung mit einer regelrechten „Kettenwelle“. Individuelle Projekte fallen in die Hände von Hotelketten. Daraus ergibt sich eine Monostruktur.

Bleibt zuversichtlich: Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) Hans Christian Nolte. Quelle: privat

Welche Auswirkungen hätte das für eine Stadt wie Hannover?

Nolte: Hier geht natürlich ein gewisses Maß an Individualität verloren. Die persönliche Beratung, die individuellen Angebote und die Reaktionsgeschwindigkeit im Zusammenhang mit sich verändernden Marktsituationen würden erschwert beziehungsweise verlangsamt.

Wie wird dem entgegengewirkt?

Nolte: Es braucht Innovationen, Engagement und ganz viel Mut für neue Konzepte. Wir selbst sind derzeit in Kurzarbeit und arbeiten trotzdem schon jetzt die ganze Zeit daran, Hannover als Kongress- und Tagungsdestination zu stärken. Dazu setzen wir 360 Grad Marketing, Mailingstrategien und Zieltargeting ein. Wir müssen die Ergebnisse von 2019 unter den neuen Bedingungen wieder erreichen. Das bedeutet, Hannover wird sich zukünftig einer verändernden Wettbewerbssituation stellen müssen.

Wie genau hat sich die Wettbewerbssituation verändert?

Wenn mit anderen Städten beim Buhlen um Veranstaltungen und Kongresse nicht mitgehalten werden kann, was ist dann der Plan für die Messestadt Hannover?

Nolte: Darüber machen wir uns auch schon Gedanken, aber keine Sorgen. Denn Hannover hat auch als Ausflugsziel viel zu bieten: Die Herrenhäuser Gärten, die Altstadt, den Maschsee und auch in der Umgebung beispielsweise das Schloss Marienburg und andere historische Bauten. Da das Reisen ins Ausland so schnell nicht wieder möglich sein wird, werden also Städtetrips in naher Zukunft wieder zunehmen. Für Hannover ist es deshalb auch wichtig, die Konzert- und Theaterszene zu stärken – da sehe ich ein großes touristisches Potential für die Wochenenden.

Wieso ist es so wichtig, dass die Hotelbranche floriert?

Nolte: Dort, wo ein Hotel entsteht und funktioniert, entwickelt sich oftmals ein Mikrokosmos drum herum, zum Beispiel mit Bäckereien, Restaurants und Kneipen. Tourismus hat einen tief gehenden Einfluss auf die Gesellschaft und die Stimmung in der ganzen Stadt. Auch der Einfluss auf den Einzelhandel ist enorm. Der Tourismus sorgt für viele Arbeitsplätze in den damit verbunden Unternehmen. Es wird sich also auszahlen, wenn wir jetzt nicht in Untätigkeit verharren.

Von Sophie Peschke