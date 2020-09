Hannover

„Meine Vision ist: Die Pflegeberatung und die Durchsetzung von Pflegeansprüchen und -leistungen sollen so einfach wie der Wechsel eines Handyvertrages sein“. Das sagt Florian Specht (27), und er will sein Ziel mit Hilfe des von ihm entwickelten Internetangebots „pflegewaechter.de“ erreichen.

Wird jemand pflegebedürftig, dann bedeutet das für ihn und seine Angehörigen – mal abgesehen vom körperlich-seelischen – eine Menge Bürokratiestress: Wo welche Anträge stellen? Welche Zuschüsse gibt es möglicherweise von der Pflegekasse, welcher Pflegegrad ist der relevante? Ist häusliche Pflege leistbar oder muss schnell ein Platz in einer Betreuung her? Erhöht wird der Stress, tritt der Pflegefall plötzlich ein, etwa durch einen Unfall oder eine Krankheit. Hier setzen Specht und seine Partner, Anwältin Nele Frie (27) und Programmierer Noel Scheit (23), mit ihrem Konzept an.

Plötzlich Pflegefall

Specht, Jurist mit zwei Staatsexamen, als solcher auch Dozent an der Leibniz-Uni Hannover und Autor des Studienhelfers „Jura geht auch anders“, hat den Pflegefall-Fall in seiner eigenen Familie vor gut vier Jahren erlebt. Die Oma war plötzlich ein Pflegefall, es musste entschieden werden, wie die optimale Pflege aussieht und wie das finanziert werden kann. „Ich konnte gar nicht fassen, wie groß die Papierberge waren, die meine Eltern da ausfüllen mussten, wie viele Telefonate sie führen mussten“, sagt Specht, „und das in einer Lage, die eine extreme Gefühlssituation darstellt“.

Gefördert

Damals sei ihm bewusst geworden, was das für diejenigen bedeute, die keine Angehörigen haben, die ihnen helfen , und welche Probleme Menschen mit dem Papierkram und allem, was dazu gehört, haben. Seither hat Specht sich Gedanken gemacht, wie er da im Zeitalter des Digitalen, der Smartphones und Apps eine Art digitales Hilfswerkzeug schaffen könnte – und das Konzept für pflegewaechter.de entwickelt: Ein Portal im Internet, das Ende des Jahres online gehen soll. Und für das Projekt und die damit verbundene Firmengründung hat er jetzt ein EXIST-Gründerstipendium, finanziert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ( BMWi), und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) über 130.500 Euro für ein Jahr zugesagt bekommen.

Pflegegradgenerator

Über die Website pflegewächter.de sollen Angehörige und pflegebedürftige Menschen schnell ihren potenziellen Pflegegrad über einen Fragenkatalog zum Download ermitteln und erfahren, welche finanziellen Hilfen ihnen zustehen. „Wir haben die Fragen laiengerecht formuliert und die Nutzerführung so einfach wie möglich gestaltet“, erklärt Specht. Nach Beantwortung der Fragen des so genannten „Pflegegradgenerators“ sollen verschiedene Szenarien (Zuhause, Heim, Angehörige, Pflegedienst, Kosten, finanzielle Mittel, …) durchgespielt und die entsprechenden Pflegeleistungen direkt über die Website bei der zuständigen Pflegekasse beantragt werden können („Pflegeantragsgenerator“). Spechts Team arbeite da etwa mit Caritas, Diakovere, AWO Braunschweig und der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zusammen. Specht sagt: „Viele Leute, die selbst Pflegedienste leisten – etwa regelmäßig Essen vorbeibringen oder die Medikamente besorgen und zur Einnahme vorbereiten – wissen gar nicht, dass sie in den meisten Fällen schon Anspruch auf Pflegeleistungen haben.“

Widerspruch mit Erfolg

Das Pflegewächter-Portal soll außerdem eine Widerspruchsberatung über ein Netzwerk von Anwälten bieten –denn laut Specht, selbst Rechtsanwalt, sind mehr als 50 Prozent der bisher gestellten Widersprüche erfolgreich gewesen. Das heißt im Umkehrschluss: Mindestens die Hälfte der Pflegebescheide ist nicht rechtmäßig. „Das ist Wahnsinn, ist eine krasse Quote und hat mit der Überlastung des Systems zu tun“, sagt Specht und ist sicher. „Wenn man das anwaltlich begleitet, dann wird die noch viel höher.“ Darum startet er Anfang Oktober auch zunächst das Portal Pflegewiderspruch.de. Dahinter steht ein Netz von Rechtsanwälten, die sich um die Fälle kümmern – und für deren Vermittlung Specht und sein Team von den Anwälten bezahlt werden. Das ist das Geschäftsmodell bei der Sache, denn der Grundsatz sei, erklärt Specht: „Die Nutzer sollen bei uns nichts zahlen müssen.“

Gut beraten

Auch das Wirtschaftsförderprojekt Hannoverimpuls ist – gemeinsam mit der Leibniz Universität - an der Starthilfe des Pflegewächters beteiligt, über ihr Programm „starting business“, auf das die Gründerberatung das Pflegewächter-Team verwiesen hatte. Auch das Beratungs- und Raumangebot Angebot der Region Hannover für sozial ausgerichtete Unternehmen („Social Innovation Center“) hat Specht genutzt.

Starting business soll laut Hannoverimpuls Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter unterstützten, „innovative Ideen in tragfähige Geschäftskonzepte zu verwandeln“. Ideen werden geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Unternehmensgründung gegeben sind „und ob die Idee Marktpotential hat“. Dazu werden Fördermöglichkeiten ausgelotet und die Geförderten „entlang des gesamten Gründungsprozesses begleitet und beraten“. Ziel sei es, Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter „für eine Selbständigkeit als alternativen Karriereentwurf zu begeistern, zu qualifizieren und das Thema Selbständigkeit im Hochschulalltag zu verankern und präsent zu halten.“

Ralph Hübner