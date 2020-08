Hannover

2015 entfloh sie im Alter von zwölf Jahren dem Bombenhagel über ihrer Schule in Damaskus. Heute steht Reem Shmit (17) vor der International School Hannover – und hat ihr internationales Abitur (International Baccalaureate) in der Tasche. Als erste Geflüchtete, die an die Schule gekommen ist. Und als eine der Letzten, die sich rechtzeitig aus ihrer bombadierten Schule in Syrien retten konnte. Im Jahr 2013 floh die Familie nach Deutschland, nachdem sie in der Heimat fast ums Leben gekommen wären (siehe Info).

Zunächst bekamen sie eine kleine Wohnung im hannoverschen Stadtteil Ricklingen. „Eine Umgewöhnung. In Damaskus hatten wir eine riesige 145-Quadratmeter-Wohnung im amerikanischen Design. Alles war offen, unser Sohn ist darin Fahrrad gefahren“, sagt Papa Hasan Shmit (50) und lächelt bei der Erinnerung. „Meine Frau und ich haben hart dafür gearbeitet, dass wir diese Wohnung bekommen – und dann mussten wir sie zurücklassen.“

Sie mussten ihr Zuhause hinter sich lassen, ihre Heimat, ihre Freunde und Familie. Hasan Shmit hat Geschwister im Krieg verloren. Es fällt ihm schwer, darüber zu sprechen. Seine Stimme stockt immer wieder, seine Augen tränen. „Tut mir leid, es ist hart, darüber zu sprechen“, so Shmit. „Für mich ist es schwer, meine Vergangenheit loszulassen, es war mein Leben dort. Für die Kinder ist Deutschland ihre Heimat geworden, sie waren noch jung.“

Die Flucht Es war der 22. Oktober 2013 als eine Granate nur fünf Meter neben Reem Shmit (17) einschlug. „Meine Freunde wurden verletzt, auf dem Boden lag Blut.“ Sie war erst elf, doch die Erinnerungen sind noch ganz klar. Auch bei ihrem Vater, Hasan Shmit (50): „Ich hörte die Explosion und die Schreie und rannte los, um nach meinen Kindern zu sehen. Ich hatte solche Angst um sie.“ Doch Reem Shmit und ihr kleiner Bruder Hany (14), damals acht Jahre alt, blieben unversehrt. Es war bereits der zweite Bombeneinschlag in ihrer Schule. Zwei mal zu viel. Die Familie war in Gefahr, der Vater wurde verfolgt – denn er gehörte zu der ethnischen Gruppe der Drusen, eine liberale Minderheit, die sich gegen das autokratische Regime auflehnte. Auch die Mutter, Jahen Seif (47) hatte der Staat im Visier – sie arbeitete im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten. „Es war, als hätten sie George Orwells Geschichte von 1984 eins zu eins nach Syrien kopiert“, so Hasan Shmit. Die Familie entschied sich, zu fliehen. Zunächst ging es mit dem Auto nach Beirut, dann per Flugzeug nach Deutschland, zunächst nach Berlin. „Es war alles geheim. Ich hatte Angst“, so Hasan Shmit. Nach ein paar Tagen wurden die Shmits nach Hannover geschickt. Sie bekamen eine kleine Wohnung in Ricklingen.

Der Bruder weinte, wenn er Flugzeuge hörte

Shmits Tochter wirkt gefasst. Sie habe zwar noch Flashbacks, aber keine Albträume mehr. Anfangs, erinnert sie sich, habe ihr kleiner Bruder Hany (14) geweint, als es bei einem Gewitter donnerte. Und er versteckte sich unter Kissen, als er ein Flugzeug hörte – ihre Bleibe in Berlin war nah am Flughafen. Doch dort fliegen nur Reisemaschinen – oder jene, die Geflüchtete wie die Shmits in ein neues, sicheres Zuhause bringen.

Freundinnen: Reem Shmit mit Verena Sturm aus Ghana am Hauptbahnhof Hannover. Quelle: privat

Die Shmits sind froh, in Deutschland zu sein, in Sicherheit zu sein. Sie haben eine schöne Wohnung in Ricklingen, nur unweit ihrer ersten Wohnung. Diese ist moderner, hübsch eingerichtet, etwas größer. Es riecht nach Muluchiya – ein syrisches Nationalgericht aus gedünsteten spinatähnlichen Blättern. Es ist Reem Shmits Lieblingsessen. Die Mutter, Jahen Seif (47) hat das Gemüse aus dem arabischen Supermarkt um die Ecke geholt.

Ein neues Haus, ein Studium

So wohl sich die Familie in der schicken Wohnung fühlt – etwas eng ist es in dem 3-Zimmer-Apartment trotzdem geworden: Reem Shmit ist nun eine junge Frau, der Bruder ein Teenager. Deshalb zieht die Familie im September in ein Haus, damit beide ihr eigenes Zimmer haben.

Ein Zuhause gefunden: Reem und ihr Vater Hasan vor ihrer Wohnung in Ricklingen. Mama und Bruder stehen auf dem Balkon. Quelle: Michael Wallmüller

Schließlich möchte Reem Shmit kommendes Jahr anfangen, zu studieren. BWL oder Journalistik. Mit ihren erstklassigen Noten wäre beides möglich. Auch ihr Vater ist ein gebildeter, intelligenter Mann. In Damaskus unterrichtete er als Englisch-Dozent an einer Hochschule, jetzt arbeit er als Arabisch-Lehrer an der Internationalen Hochschule Hannover und gibt Sprachkurse an der Volkshochschule. Die Mama, Jahen Seif, arbeitet in einem Kindergarten.

Abschlussfeier im Juni 2020: Absolventin Reem Shmit mit ihrem kleinen Bruder Hany, Papa Hasan und Mama Jahen Seif Shmit. Quelle: Privat

Im Juni war die Abschlussfeier von Reem Shmit. In einem Kleid aus roter Seide feierte sie mit ihren Freundinnen den Anlass. Auch die Eltern hatten sich herausgeputzt, es war ein Fest für die ganze Familie. Denn sie haben es geschafft: ein neues Zuhause zu finden, einen neuen Job, in die Geschichte der Internationalen Schule Hannover einzugehen.

„Wir sind so stolz auf Reem“, sagt Hasan Shmit. Er habe geweint, als bei der Urkundenvergabe ihr Name verlautet wurde. „Sie hat sich durch die Flucht und den Schulwechsel nicht beirren lassen und ist ihren Weg weitergegangen. Sie ist so stark.“ Die 17-Jährige lächelt.

Von Josina Kelz