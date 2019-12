„Integration macht Schule“: Verdienstorden für Wassila Ladhar

Hannover

Weil sie es selber schwer hatte, kämpft Wassila Ladhar seit vielen Jahren an der Grundschule Stammestraße ( Ricklingen) dafür, dass andere Mütter, die kein Deutsch sprechen, es leichter haben. Die gebürtige Tunesierin, die seit fast 40 Jahren in Ricklingen lebt, hat das Projekt „Integration macht Schule“ entwickelt, ein schulisches Begleitkonzept für Eltern mit sowie ohne Migrationshintergrund. Am Mittwoch wurde Ladhar für ihr Engagement von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ( SPD) in Berlin mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Doch es mutet wie bittere Ironie an: Das Integrationsprojekt an der Ricklinger Grundschule wurde bereits im Sommer dieses Jahres eingestellt, weil die Fördertöpfe der Stadt leer waren.

Töpfe für Förderung ausgeschöpft

„Es ist bitter, dass dieses wichtige Projekt nicht fortgeführt wird. Wir brauchen es wirklich dringend bei uns an der Schule. Aber uns wurde im Sommer mitgeteilt, dass die Töpfe für die Förderung solcher Projekt ausgeschöpft sind“, sagte Schulleiterin Stephanie Schluck. Stadtsprecherin Konstanze Kalmus: „Bis Mitte 2019 wurde das Projekt aus dem Integrationsfonds finanziert. Da es sich dabei um Projektförderung handelt, konnte das Projekt laut Regularien des Fonds nicht weiter finanziert werden.“ Andere Schulen seien nicht betroffen, denn das Projekt „Integration macht Schule“ habe es nur in der Stammestraße gegeben.

EIN WIRKLICH GROSSES EREIGNIS: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnete im Schloss Bellevue 24 Frauen und Männer mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für ihren Einsatz im Bildungsbereich aus. Auch Basketball-Ikone Dirk Nowitzki wurde geehrt. Quelle: dpa

Als Integationslotsin für Eltern und Kinder da

Zweimal in der Woche hatte sich Wassila Ladhar mit Müttern, deren Kinder die Grundschule besuchen, getroffen. Sie lernte mit den Frauen Deutsch, erklärte ihnen den Lehrplan der Kinder oder das Schulsystem allgemein, sprach über Erziehungsfragen, Gewaltprävention, Kultur- und Sportangebote im Umfeld. Das Projekt „Integration macht Schule“ war nicht das erste Projekt, dass sie an der Grundschule Stammestraße etabliert hatte. Zuvor hatte sich die Integrationslotsin dort bereits um das städtische Programm „Rucksack Schule“ gekümmert. Auch dabei ging es darum, Kinder auf dem Weg durch das Bildungssystem besser zu unterstützen und Hemmschwellen zwischen Schule und Eltern abzubauen.

Eine „Brückenbauerin“ für die Schulleiterin

„An unserer Schule haben wir einen hohen Anteil von Familien mit Migrationshintergrund. Frau Ladhar hat diese Mütter aufgefangen, ihnen einen geschützten Raum gegeben“, so Schluck. Für die Schulleiterin ist Wassila Ladhar stets „eine Brückenbauerin“ gewesen. Schluck: „Sie hat den Müttern auch Radfahren beigebracht oder ihnen Schwimmen beibringen lassen. Alles Dinge, die am Ende den Kindern zu Gute kommen.“ Ladhars Philosophie lautet: „Die Mutter ist die erste Schule. Es ist großartig, wenn Mütter auf viele Fragen eine Antwort wissen.“ Aus eigener Erfahrung wisse sie, was Eltern mit Migrationshintergrund brauchen, so Ladhar. Sie selbst habe schon in Tunesien Deutsch gelernt – und denlange gebraucht, um sich in Hannover rundum akzeptiert zu fühlen. „Man wird ja nicht immer nur mit offenen Armen empfangen“, sagte sie vor einigen Jahren. Vor allem junge Mütter mit Migrationshintergrund dürften nicht allein gelassen werden.

Mehr Einsatz im Bereich Bildung und Integration

Und so verlangte auch Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede bei der Auszeichnung der Ehrenamtlichen von der Politik einen größeren Einsatz im Bereich Integration und Bildung. „In Deutschland entscheidet noch immer häufig die soziale Herkunft über die Bildungschancen von Kindern. Es gibt kaum ein Politikfeld, in dem Reden und Handeln so beschämend weit auseinanderklaffen. Bessere Bildung braucht entschiedeneres Handeln.“ Steinmeier spielte damit auf den am Dienstag veröffentlichten Pisa-Test an. „Wir müssen diese Ungleichheiten abbauen, und das ist eine Aufgabe, die die Schulen nicht allein leisten können“, so der Bundespräsident.

Von Britta Lüers