Installieren oder nicht? Das halten die Hannoveraner von der Corona-App

Seit Dienstagmorgen steht die neue Corona-Warn-App der Bundesregierung zum Herunterladen bereit. Die Smartphone-Anwendung soll dabei helfen, Infektionsketten frühzeitig zu erkennen. Die Bürger können die App freiwillig installieren. Je mehr Menschen sie nutzen, desto größere Erfolge versprechen sich Politik und die Gesundheitsämter.

Doch wie groß ist der virtuelle Rückenwind in Hannover? Die Stimmung ist geteilt. Johanna Sahin (65) etwa will die Anwendung nicht auf ihrem Handy installieren. Sie habe generell Angst um ihre Daten und fürchtet Kontrolle. „Ich möchte das nicht zusätzlich provozieren, indem ich auch noch die App installiere“, sagt Sahin. Sie findet es allerdings grundsätzlich gut, dass es ein solches Programm gibt – auch wenn sie selbst nicht nutzen möchte.

Auf den Rat der IT-Experten warten

Iyabo Kaczmarek (46), die im vergangenen Jahr als parteilose Oberbürgermeisterin kandidierte, hat die Corona-App ebenfalls noch nicht installiert. „Ich möchte zunächst hören, was die IT-Experten dazu sagen“, sagt die Kultur-Managerin. Auch sie bewegt die Frage, ob die Warn-App wirklich so sicher ist, wie es die Verantwortlichen in den vergangenen Tagen immer wieder betont haben. „Letztlich wird sie ja nur ein Effekt haben, wenn sie mindestens die Hälfte der Menschen auch installiert haben“, sagt Kaczmarek.

Die Corona-App kann seit Dienstag installiert werden. Quelle: Rainer Dröse

Lars Kramer (21) will die App noch herunterladen, bisher ist er noch nicht dazu gekommen. „Ich finde, sie könnten die noch besser bewerben“, meint der Student. Sein Kumpel hört zum ersten Mal von der App, als Kramer davon spricht. „Wenn es genügend nutzen, kann das helfen“, ist er überzeugt. Und was ist mit den Daten? „Ich nutze auch WhatsApp oder Facebook, die sind wahrscheinlich schlimmer.“

Fehlermeldung bremsen Start der Corona-Warn-App

Patricia Karameta hat die Warn-App bereits auf ihrem Smartphone. „Wenn es hilft, warum sollte man es nicht machen?“ Auch Freundin Ria Bussen wollte sie schon längst installiert haben. Doch sie scheiterte an der Fehlermeldung, die zum Start einige Nutzer von Apple-Geräten hatten. Denn beim IPhone muss das aktuelle Betriebssystem installiert sein. Auf älteren Smartphones läuft die Version allerdings nicht – und somit auch die App nicht.

Sorge vor dauerhafter Bluetooth-Nutzung

Auch beidiskutieren die NP-Leser über die App – auch hier gehen die Meinungen auseinander.befürchtet, dass die Anwendung ein „Gefühl vonwecken“ könnte, das aber nicht gegeben sei. Eine Frau schreibt, sie habe gar kein. Ein Mann berichtet, er sei an einer Fehlermeldung gescheitert – ein anderer habe das Programm im Play-Store vonnicht gefunden.

Einige NP-Leser sorgen sich darum, dass dauerhaft Bluetooth angeschaltet sein muss. Dies dient dem Zweck, dass zwei Smartphones, auf denen die Apps installiert ist, sich gegenseitig die Identifikationsnummern austauschen können. So ist es möglich, zu bestimmen, welchen Personen ein Corona-Infizierter, potenziell zu lange zu nahe gekommen ist. Das verbraucht nicht nur Akku, ein „Lukas“ schreibt zudem, dass er seine Standortdaten aus Sorge vor Missbrauch immer ausgeschaltet hat.

Manuel Doczat kann die Sorge einiger Menschen in den Kommentarspalten bei Facebook nicht nachvollziehen. „Allein schon der Umstand, auf Facebook die Datensicherheit der Corona-Warn-App anzuzweifeln, ist doch ein Widerspruch in sich.“ Viele Menschen nutzten in ihrer Freizeit Bluetooth-Geräte wie zum Beispiel Kopfhörer – machten sich dort aber nicht so viele Sorgen um ihre Daten.

Von Sascha Priesemann