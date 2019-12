Insta-Cops: Dieses Duo zeigt die Arbeit der Bereitschaftspolizei

Hannover

In voller Einsatzmontur mit Helm und Schutzanzug würden ihre mehr als 2000 Instagram-Follower die beiden wahrscheinlich nicht erkennen. Im Internet zeigen Anouk Retzlaff (34) und Rita Laschenko (29) dagegen Gesicht. Die beiden Frauen sind landesweit die ersten Insta-Cops bei der Bereitschaftspolizei. Seit einem Monat geben sie im Internet spannende Einblicke aus ihrem Dienstalltag preis.

Die Benachrichtigungsfunktion hat Anouk Retzlaff längst ausgeschaltet. Ansonsten würde das Smartphone an manchen Tagen kaum still stehen. „Auf unseren Accounts ist schon eine Menge los, aber genau das wollten wir ja“, sagt die 34-jährige Polizeioberkommissarin, die seit 2010 bei der Bereitschaftspolizei in Hannover ihren Dienst tut. Mit Rita Laschenko (29) aus Oldenburg bildet sie das Instagram Duo der Bereitschaftspolizei.

Das Duo hat viele Freiheiten

„Wir sind überrascht und überwältigt zugleich über diese Resonanz“, freut sich die 34-Jährige. Zumal beide vorher keine Erfahrung mit der Social-Media-Plattform hatten. Nach einer kurzen Eingewöhnung gehen ihnen Posts und Stories mittlerweile flott von der Hand. „Unser Auftritt bedeutet natürlich auch mehr Arbeit. Deswegen setzen wir klare Prioritäten. Wir posten nur, wenn bei der Arbeit oder im Einsatz Zeit dafür ist“, betont Laschenko.

Inhaltliche Grenzen gibt es bei den digitalen Auftritten der Insta-Cops nur wenige. Selfies von der Großdemo etwa oder einen Gruß vorm Fußballstadion wird man von ihnen eher nicht zu sehen bekommen. „Es gibt sensible Bereiche. Dazu zählen Details, die Einblicke in Einsatztaktiken und aktuelle Lagen geben könnten“, erklärt Hannovers Polizei-Vizepräsident Uwe Lange. Ansonsten habe das Duo aber alle Freiheiten. „Die Sache darf nicht über reglementiert werden. Sonst wäre es ja nicht mehr authentisch.“

Auch abseits der Einsätze gibt es genug zu erzählen. In einem Post erklärt Retzlaff beispielsweise den sogenannten Einsatzmehrwegstock ( EMS), „neben Dienstwaffe und Handschellen einer unserer Ausrüstungsgegenstände im Einsatz.“ Auch den Fragen ihrer Follower stellen sich die beiden auf der digitalen Plattform. „Viele interessieren sich für die Bereitschaftspolizei und wollen wissen, was genau man da alles macht und wie man sich bewerben kann“, so die Oberkommissarin aus Hannover.

Die Insta-Cops erhalten fast nur positive Ressonanz

Auch Polizeipräsidentin Christiana Berg von der ZPD Niedersachsen freut sich, „dass die beiden Kolleginnen fast ausschließlich Lob und Zuspruch für ihre Arbeit erhalten“. Beleidigungen machen im Internet zwar selbst vor Polizisten nicht halt. „Die negative Kommentare halten sich aber stark in Grenzen, man lernt damit umzugehen“, so Retzlaff.

Von André Pichiri