Inside LKA: Wie ein Labor auf vier Rädern Drogen und gefährliche Substanzen analysiert

Es war nur ein weißes Pulver, das da im März 2021 aus einem Umschlag im Amtsgericht Verden rieselte. Eigentlich keine große Sache. Doch spätestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA, nach denen überall in der Welt auch Briefe mit gefährlichen Substanzen wie Milzbrand-Erreger und Rizin verschickt wurden, schrillen in Sicherheitsbehörden bei verdächtigen Sendungen die Alarmglocken. In Niedersachsen setzt sich bei solchen Einsatzlagen in Hannover ein silberfarbener Mercedes Sprinter in Bewegung: „Das rollende Labor“ des Landeskriminalamts (LKA) – ein bislang in Deutschland einzigartiges Fahrzeug, das zum Tatort kommt und in dem unbekannte Stoffe analysiert werden.

Seit rund vier Jahren fahren Wissenschaftler und Chemisch-technische Assistenten (CTA) mit dem mobilen Labor durchs Land. Die Idee, ein Spezialfahrzeug zu entwickeln, hatte der Leiter des Dezernats „Chemie“, Christian Vidal (52). Zahlreiche Anfragen von Polizeidienststellen vor Ort hatten den Anstoß dafür gegeben: „Wir haben festgestellt, dass unsere wissenschaftliche Expertise immer häufiger an Tatorten gefragt war“, sagt Vidal.

Expertise vor Ort: Die Chemisch-technische Assistentin Petra Elsner analysiert im Spezialfahrzeug Proben aus. Quelle: Sophie Peschke

Zum Einsatz kommt das mobile Labor meist bei sogenannten Sofortlagen. Die entstehen an Orten, wo die Polizei es beispielsweise mit verdächtigen Postsendungen sowie unbekannten Chemikalien und Stoffen zu tun hat. „Unsere Aufgabe ist es, Substanzen zu identifizieren und den Polizeikräften vor Ort zu sagen, ob sie gefährlich sind oder nicht“, erklärt Vidal. „Sicherheit herstellen“, wird das im Fachjargon genannt.

Auch bei Drogenkontrollen wird das Spezialmobil immer wieder gebraucht. Die Zusammensetzung eines sichergestellten Stoffs wird vor Ort überprüft. So muss das Rauschgift nicht mehr ins Kriminaltechnische Institut nach Hannover gebracht und dort analysiert werden. Das Ergebnis kommt stattdessen am Einsatzort innerhalb von Minuten.

Alles da: „Das rollende Labor“ ist eine Sonderanfertigung und wurde speziell für die Anforderungen unterwegs entwickelt und gebaut. Quelle: Peschke

Um die Untersuchungen in dem Fahrzeug vornehmen zu können, ist in dem Mercedes Sprinter teure Messtechnik verbaut. Rund 450.000 Euro kosteten die High-End-Geräte. Damit lassen sich mittels Sofortanalyse die sogenannten CBRN (chemische, biologische, radiologische, nukleare)-Stoffe identifizieren.

Klein, aber fein: Christian Vidal zeigt das Ramaspektrometer, das zu den zahlreichen Geräten im mobilen Labor gehört. Quelle: Peschke

Klein, handlich und hocheffizient ist die Technologie im mobilen Labor. Vidal zeigt als Beispiel ein Ramanspektrometer: „Diese Messtechnik hat sich enorm weiterentwickelt. Vor 20 Jahren hatte so ein Gerät noch die Größe eines Schreibtischs.“ Inzwischen hat es die Abmaße eines Kartenlesegeräts an einer Supermarktkasse. Und sieht auch ein bisschen so aus. Mit dem Gerät werden feste Stoffe und Pulver gescannt. Die Messung wird an eine Datenbank weitergeleitet. Eine Minute später erscheint eine Trefferliste und spuckt die Bestandteile der Substanz aus.

Fünf Fakten über das mobile LKA-Labor Fünf Fakten über das mobile Labor des LKA Niedersachsen: 1) Das Spezialfahrzeug ist ein Prototyp. Der Leiter des Dezernats „Chemie“, Christian Vidal, hat es erfunden. Einbauten, Geräte, Installationen: Alles wurde nach seinen Vorgaben und Zeichnungen angefertigt. 2) Die Kosten für das mobile Labor belaufen sich auf insgesamt 600.000 Euro – 450.000 Euro allein für die verbaute Technik. 3) Der Mercedes-Sprinter wurde bei der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) zum Spezialfahrzeug umgebaut. Es ist seit 2017 im Einsatz. 4) Das mobile Labor des LKA-Niedersachsen ist und bleibt einzigartig. Mehrere Behörden haben sich zwar für einen Nachbau interessiert – aber das Vorhaben nie realisiert. 5) Durchschnittlich 20 Einsätze haben die Wissenschaftler und Chemisch-technischen Assistenten im Jahr mit dem „Rollenden Labor“ in Niedersachsen. Auch Polizeibehörden in Bremen und Hamburg haben sie schon angefordert.

Bislang 75 Einsätze

Rund 75 Einsätze hatte das Spezialfahrzeug in den vergangenen vier Jahren in ganz Niedersachsen. Petra Elsner ist eine der chemisch-technischen Assistentinnen an Bord. Der Einsatz im ganzen Land ist eine schöne Abwechslung vom Labor-Alltag, so die 52-Jährige: „Vor Ort weiß man nie, was einen erwartet. Das mobile Labor ist eine neue Facette unserer Arbeit.“

Das Dezernat 53 Das mobile Labor ist im Dezernat 53 im Landeskriminalamt Niedersachsen angesiedelt und gehört zur Abteilung 5, dem Kriminaltechnischen Institut (KTI). Im Dezernat „Chemie“ werden unter anderem auch Betäubungsmittel, Giftstoffe und Körperflüssigkeiten untersucht. Das KTI umfasst insgesamt sechs Dezernate und die Koordinierungsstelle Kriminaltechnik. bm

Auch bei dem Fund des verdächtigen Briefs im Verdener Rathaus war „Das rollende Labor“ vor Ort. Und in dem Fall stellte sich das weiße Pulver tatsächlich als harmlos heraus.

Von Britta Mahrholz