Inside LKA: Wenn der Schuhabdruck dem Mörder zum Verhängnis wird

Hannover

Es gibt Frauen, die haben hunderte Paar Schuhe zu Hause im Schrank. Stefan Mohaupt hat noch mehr in Sachen Schuhe zu bieten: 26.000 verschiedene Sohlen. Korrekterweise sind es die Abdrücke, über die er verfügt. Der 45-Jährige ist der Herr über die Schuh-Referenzmustersammlung des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen – eine Datenbank, die oft den entscheidenden Baustein bei der Aufklärung von Straftaten liefert. Und die viele Jahre einmalig in Deutschland war.

Angelegt wurde die Referenzmustersammlung im LKA Niedersachsen in den 1980er Jahren. Die analoge Version umfasst mittlerweile 184 Leitz-Ordner, darin befinden sich insgesamt 26.000 verschiedene Schuh-Abdrücke – unterteilt in Sneaker, Arbeitsschuhe, Sandalen, Wander-/Trekkingschuhe, Winterschuhe, Hausschuhe. Die Sammlung ist längst auch digital erfasst, mit mehr als 24.000 Referenzmustern.

Stefan Mohaupt nimmt die Sohle eines Schuhs unter die Lupe. Quelle: Peschke

Warum sind weniger Abdrücke in der digitalen als in der analogen Sammlung vorhanden? Weil aus der Datenbank regelmäßig Karteileichen entfernt werden: Alles, was mindestens zehn Jahre an keinem Tatort aufgetaucht ist, fliegt raus. Eine bestimmte Abfragemöglichkeit macht diese digitale Selektion möglich. Gleichzeitig wird die Sammlung stetig mit Mustern, die neu auf dem Markt sind, gefüttert: „Jeden Monat kommen etwa 150 dazu“, sagt Mohaupt.

Die Referenzmuster verschaffen er und seine Kollegen sich auf unterschiedliche Weise „Wir sind auch schon in Schuhgeschäfte gegangen und haben uns die Muster dort geholt“, berichtet Mohaupt.

Rauten, Rippen und mehr

Rauten, Rippen, Linien, Kreise, Dreiecke, Vierecke: Wo Laien nur Formen und Striche sehen, erkennt der 45-Jährige bekannte Muster. Und der Leiter des Fachbereichs „Untersuchung von Schuhen, Reifen, Handschuhen und ihre Spuren“ im LKA kann sie in der Regel sogar grob zuordnen. Die Suche in der Sammlung bringt dann Gewissheit. Hinterlegt sind bei jedem Muster auch Hersteller und Modell.

Einzigartig: Durch Abnutzung und Beschädigung hat jeder Schuh individuelle Merkmale. Quelle: Sophie Peschke

In Mohaupts Fachbereich kommen Anfragen von Ermittlern aus ganz Niedersachsen an. Grund für den Untersuchungsauftrag ist, dass Schuhspuren oder auch nur Fragmente, die meist fotografisch gesichert wurden, an einem Tatort aufgetaucht sind. Die Beamten vor Ort möchten dann von Mohaupt wissen, welche Schuh-Art und welches Modell der Verursacher getragen hat.

Was früher Stunden dauerte, geht dank Digitalisierung inzwischen ruck-zuck. Mohaupt sucht in der digitalen Referenzmustersammlung. Und innerhalb von Minuten erfahren die Sachbearbeiter von ihm, um welchen Schuh es sich handelt. Damit können die Polizisten bei einem Verdächtigen nachschauen, ob er entsprechende Schuhe trägt oder im Schrank hat.

Mohaupt stellt grundsätzlich nur fest, dass ein Schuh am Tatort war. „Ich stelle aber nicht fest, wer ihn getragen hat“, betont er. Das ist nämlich nicht sein Job. Um das zweifelsfrei zu klären, wären weitere kriminaltechnische Untersuchungen im Inneren des Schuhs nötig.

Vergleichsabdrücke im Labor

Anders ist es, wenn ein Schuh sichergestellt wurde. Im Labor erstellt der Experte dann Vergleichsabdrücke. Anhand von Abnutzung und Beschädigungen lässt sich einwandfrei feststellen, ob die Spur am Tatort von diesem Schuh stammt. „Ein Schuh ist wie ein Stempel“, erklärt Mohaupt.

Referenzmustersammlung: Erst belächelt, dann begehrt Wolfgang Schulze (63) hat die Referenzmustersammlung des Landeskriminalamts Niedersachsen mit gehegt, gepflegt und wachsen sehen. Der pensionierte Polizist erinnert sich an frühere Zeiten, als die Arbeit mit der Referenzmustersammlung noch in den Kinderschuhen steckte: „Ganz am Anfang wurden wir belächelt. Viele meinten, das bringt doch alles nichts.“ Das änderte sich, als mithilfe von Schuhspuren die ersten Täter überführt wurden. „Und plötzlich bekamen wir Anfragen aus ganz Deutschland“, berichtet Schulze. Eine Sammlung von Musterabdrücken war ursprünglich im LKA Niedersachsen geplant. Zunächst hatte eine private Firma vor, eine Sammlung zu erstellen. Doch das sei damals an technischen Schwierigkeiten gescheitert, weiß Schulze. Und deshalb begann man in den 80er Jahren im LKA, selbst den Grundstein für die viele Jahre einmalige Referenzmustersammlung zu legen. Was zunächst nur auf Papier vorhanden war, wurde Anfang der 2000er Jahre ins moderne Zeitalter befördert. Schulze und seine Kollegen des Fachbereichs begannen damit, die Referenzmustersammlung zu scannen. Blatt für Blatt, Schuhabdruck für Schuhabdruck. „Das war eine Mordsarbeit“, sagt Schulze. Die sich aber gelohnt hat. Während damals mit der analogen Sammlung in der Regel nur ein Kollege arbeiten konnte, war es digital mehreren Mitarbeitern möglich, die Datenbank gleichzeitig zu nutzen. 40 bis 50 Untersuchungsaufträge erreichen den Fachbereich inzwischen pro Tag aus Niedersachsen. Dazu kommen noch Anfragen aus anderen Bundesländern. Auch dort nutzen Ermittler gerne das Know-how aus Niedersachsen.

Sein Wissen ist auch bei Gericht gefragt. Der Bauingenieur, der für seine Arbeit im LKA eine Zusatzausbildung absolvieren musste, darf Gutachten erstellen und tritt in Prozessen als Sachverständiger auf. Er arbeitet seit rund 20 Jahren im Landeskriminalamt Niedersachsen und weiß, dass es kaum einen Untergrund gibt, auf denen Kriminelle keine Schuhabdrücke hinterlassen: „Täter können ja nicht fliegen.“

Das Dezernat 52 Der Fachbereich „Schuhe, Reifen, Handschuhe“ gehört im Landeskriminalamt Niedersachsen zum Dezernat 52. Dort beschäftigt man sich mit Dingen, die mit Physik zu tun haben. Dazu gehören auch Material-Analytik, Waffen, Werkzeuge und die Identifizierung von Kraftfahrzeugen. Das Dezernat 52 ist im Kriminaltechnischen Institut des LKA Niedersachsen angesiedelt. Andere Dezernate dort beschäftigen sich beispielsweise mit der DNA-Analysedatei, der Molekulargenetik, der Analyse von Rauschgift, Giftstoffen, Körperflüssigkeiten, der Gesichtserkennung und der Entschärfung von Brandsätzen.

Sammlung viele Jahre einzigartig

Die Referenzmustersammlung des LKA Niedersachsen war viele Jahre die einzige in ganz Deutschland. Inzwischen greifen auch andere gern darauf zurück – zum Beispiel das LKA Schleswig-Holstein. Und weitere Behörden überlegen gerade, ob sie den Datensatz made in Niedersachsen kaufen sollen…

Von Britta Mahrholz