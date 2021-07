Inside LKA: Warum das SEK  eigene Einsatzsanitäter hat

Hannover

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hannover hat sich ein Krimineller verschanzt. Die Polizei rückt an, stellt fest, dass sich der bewaffnete Täter in einem Zimmer verbarrikadiert hat. Die Beamten fordern das Spezialeinsatzkommando (SEK) Niedersachsen an. Die Einheit des Landeskriminalamts (LKA) soll die „Zielperson“ festnehmen. Die „Lage bereinigen“, wie es im Fachjargon heißt. In der Einsatzgruppe sind nur speziell ausgebildete Polizisten – und mindestens einer von ihnen ist noch mehr: ein „Tactical Medic“. Ein Einsatzsanitäter mit zusätzlicher Ausbildung, der bei Schuss-, Stich- oder Sprengverletzungen ohne Zeitverzug Verletzte versorgen kann.

In dem (nachgestellten) Szenario demonstriert das SEK, wie es einen bewaffneten Täter überwältigt: Mit einer Ramme wird die Eingangstür geöffnet, die Männer stürmen die Wohnung. In diesem Moment ist der „Medic“ nur einer der Einsatzbeamten. Plötzlich fällt ein Schuss.

Kurz darauf gelingt es, den Täter festzunehmen. In dem simulierten Fall wird ein Beamter angeschossen. Getroffen wurde sein rechter Oberschenkel. Es fließt Blut – eine künstliche, rote Substanz aus der Spraydose, versteht sich.

SEK: In jeder Einsatzgruppe ist im Ernstfall mindestens ein „Medic“ dabei. Quelle: Peschke

Nun wird der SEK-Mann zum Einsatzsanitäter. Er kümmert sich um den Verletzten. Drei weitere Kollegen helfen ihm. „Jeder SEK-Beamte hat eine Ausbildung als Ersthelfer“, so ein Hauptkommissar (41), der im Spezialeinsatzkommando für die Aus- und Fortbildung zuständig ist. Wie alle, die im SEK arbeiten, muss er anonym und unerkannt bleiben.

„Tourniquet“ und „Israeli-Bandage“

Der verletzte Kollege wird versorgt. Die Helfer haben einen Einsatzrucksack mit Verbandsmaterial, Infusionen, Rettungsdecke und mehr Medizinmaterial dabei. Chef bei der Versorgung des angeschossenen Kollegen ist der „Medic“. „Wir brauchen einen ,Tourniquet‘ und eine ,Israeli’-Bandage‘“, lautet seine Anweisung. Gemeint sind Aderpresse und Verband.

Der „Medic“ und seine Helfer verarzten den Verletzten, solange im Einsatzraum die Sicherheit noch nicht hergestellt ist. So wird das Zeitfenster genannt, in dem immer noch Gefahr droht und deshalb zivile Rettungskräfte und Notarzt nicht an den Ort des Geschehens gelassen werden dürfen.

„Tactical Medics“ und Kollegen mit Ersthelfer-Ausbildung versorgen Verletzte, solange der Einsatzraum noch nicht für zivile Rettungssanitäter und Notärzte freigegeben ist. Quelle: Peschke

Im nachgestellten Szenario wird der Verwundete so versorgt, dass er am Ende mit einem Tragetuch aus der Wohnung gebracht und in eine Klinik transportiert werden kann.

Frakturen und internistische Notfälle

Schuss-, Stich- und Sprengverletzungen sollen die „Medics“, die die zusätzliche Ausbildung im zivilen Rettungsdienst absolviert haben, behandeln. Im wahren Einsatz kommen noch weitere Blessuren und Erkrankungen hinzu, hat der Hauptkommissar festgestellt. Neben Verstauchungen und Frakturen gibt es auch immer wieder internistische Notfälle, bei denen das Können der Einsatzsanitäter SE (Spezialeinheiten) gefragt ist. Selten bis gar nicht bei Kollegen. „Häufiger ist das aber bei Angehörigen der Zielperson der Fall“, berichtet der 41-Jährige.

Versorgt nicht nur Kollegen: Der 41-jährigen Kriminalhauptkommissar ist SEK-Beamter und Einsatzsanitäter. In Notfall kümmert er sich auch um Täter und deren Angehörige. Quelle: Peschke

Wenn das SEK den Zugriff macht, ist das für Außenstehende in der Regel aufregend. Und auch beängstigend. Das hat schon öfter zu hohem Blutdruck, Herzrasen und hohem Puls bei Verwandten von „Zielpersonen“ geführt.

Die „Medics“ leisten auch da Erste Hilfe. Genauso, wenn Täter im Einsatz verletzt werden. „Da machen wir keinen Unterschied. Unser Ziel ist immer die Festnahme und Leben zu retten“, erklärt der Hauptkommissar.

SEK-Beamter im Einsatz. Quelle: Peschke

Das Spezialeinsatzkommando Das Spezialeinsatzkommando (SEK) Niedersachsen gehört im Landeskriminalamt zur Abteilung 2. Die Einheit ist in Dauerbereitschaft: 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Das SEK hat ein eigenes Dezernat – das Dezernat 27. Die Abteilung 2 besteht aus insgesamt sieben Dezernaten. Dazu gehören auch das Mobile Einsatzkommando, der Zeugenschutz sowie Fahndung und Rechtshilfe.

Einsatzsanitäter in einem SEK stehen unter einem besonderen Druck, denn die mentale Belastung ist hoch, wenn plötzlich das Leben eines anderen in seiner Hand liegt. Der 41-Jährige: „Das ist eine besondere Verantwortung, die einen bei jedem Einsatz begleitet.“

Schmerzmittel sind nicht erlaubt Einen Menschen mit einer gefährlichen, vielleicht lebensbedrohlichen Schussverletzung medizinisch zu versorgen, ist auch für geschultes Personal nicht leicht. Diese Herausforderung kann im Dienst jeden Tag auf einen Einsatzsanitäter im Spezialeinsatzkommando (SEK) zukommen. Was die Aufgabe nicht gerade einfacher macht: In Niedersachsen ist es den „Tactical Medics“ nicht erlaubt, Verwundeten Schmerzmittel zu verabreichen. „Das ist ein Problem“, sagt Nicole Rügenhagen (48), die Kommandoführerin des SEK. Denn die Folgen sind im Ernstfall gravierend: Oftmals winden sich Schwerverletzte, schlagen um sich, reißen sogar angelegte Aderpressen vor Schmerzen wieder ab. Ein linderndes Medikament könnte Abhilfe schaffen: „Mit einem Schmerzmittel könnten Verletzte ruhig gestellt werden und Einsatzsanitäter besser agieren“, erklärt die Kriminaloberrätin. Was den „Medics“ in Niedersachsen untersagt ist, ist andernorts erlaubt: „Es gibt mehrere Bundesländer, die es den Einsatzsanitätern SE erlauben, Verletzten Schmerzmittel zu spritzen.“ Die Kommandoführerin sieht hier in Niedersachsen dringenden Handlungsbedarf. Sie betont, dass „Medics“ weder zivile Rettungssanitäter noch Notärzte ersetzen. Grundsätzlich müssen diese wegen potenzieller Gefahr bei einem SEK-Einsatz auch immer in der Nähe in Bereitschaft stehen – aber eben nicht direkt im Einsatzraum, sondern hinter der Absperrung solange die Sicherheit noch nicht hergestellt ist.

