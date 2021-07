Inside LKA: Darum jagen Fahnder aus Hannover Piraten am Horn von Afrika

Hannover

Das Arabische Meer etwa 120 Seemeilen vor dem Tauch- und Schnorchelparadies Salalah im Oman. Hier kommt es am 8. Mai 2010 zu einem spektakulären Verbrechen, das die Polizei in allen Teilen der Welt noch heute beschäftigt. Somalische Piraten entführen damals den Chemie-Tanker „Marida Marguerite“ – und bescheren damit dem Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen seinen wohl ungewöhnlichsten Tatort in der 75-jährigen Geschichte der Behörde. Nach Freilassung von Schiff und Besatzung fliegen rund ein Dutzend Beamte in den Oman, sichern tausende Spuren: „Das war die Basis dafür, dass immer noch Piraten in Deutschland, USA und anderen Ländern verurteilt werden können“, erklärt Rainer Martin (Name von der Redaktion geändert).

Der 59-jährige Erste Kriminalhauptkommissar arbeitet seit 17 Jahren in der Zentralstelle Organisierte Kriminalität (Dezernat 35) im LKA – und muss deshalb unerkannt bleiben. Piraten am Horn von Afrika beschäftigen ihn seit 2009. In dem Jahr wurde zum ersten Mal ein niedersächsisches Schiff vor der Küste Somalias gekapert. Die „Victoria“ gehörte einer von 600 Reedereien, die in Haren/Ems ihren Sitz haben und damit im Zuständigkeitsbereich des LKA Niedersachsen liegen.

Verbreiteten in der internationalen Seefahrt Angst und Schrecken: Somalische Piraten am Horn von Afrika. Quelle: dpa

Während der Fall der „Victoria“ zunächst von der Polizeiinspektion Emsland bearbeitet wurde, rüstete sich das LKA damals parallel für weitere Tanker-Entführungen: „Damit war zu rechnen. Es wurden Vorkehrungen getroffen, um die Ermittlungen sofort aufnehmen zu können“, sagt Christian Zahel (59), Leiter der Abteilung 3, zu der die Zentralstelle Organisierte Kriminalität gehört. Am 8. Mai 2010 trat dieses Szenario ein.

Horrortrip für die Besatzung

Die Seeräuber kaperten die „Marida Marguerite“, die gerade auf dem Weg nach Antwerpen war. Sie schleppten das Schiff an die somalische Küste nach Garacad, legten es an die Kette. Die 22-köpfige Besatzung, die überwiegend aus Indern bestand, nahmen sie als Geiseln. Ein neunmonatiger Horrortrip: Matrosen, Ingenieure und Kapitän erlebten qualvolle Monate mit schlimmsten Folterungen. Sogar Scheinhinrichtungen gab es.

Nach zähen Verhandlungen ließen die Piraten die „Marida Marguerite“ am 28. Dezember 2010 frei. 5,5 Millionen Euro Lösegeld hatten die Seeräuber nach eigenen Angaben erbeutet. Dann schlug die Stunde des LKA-Teams: Ermittler, Kriminaltechniker und ein Staatsanwalt aus Osnabrück flogen in den Oman. Mit dabei hatten sie eine zentnerschwere Ausrüstung, um den Tatort akribisch aufzunehmen. „Wir haben auch die traumatisierten Crew-Mitglieder vernommen“, erinnert sich Martin.

Beamte des LKA Niedersachsen reisten damals in den Oman, um auf der „Marida Marguerite“ Spuren zu sichern. Dabei fanden sie auch erhebliche Mengen Munition. Quelle: LKA Niedersachsen

Spuren fanden die Beamten viele auf dem Schiff: „Es waren ständig 40 bis 50 Piraten an Bord“, weiß der 59-Jährige. Neben DNA sicherten die Kriminaltechniker zahlreiche Fingerabdrücke. „Die Seeleute haben uns dabei immens geholfen. Sie haben uns berichtet, in welchem Bereich des Schiffs sich die einzelnen Piraten aufgehalten haben“, so Martin.

Den Ermittlern fielen auch Abrechnungsunterlagen in die Hände – die Seeräuber hatten in den neun Monaten auf der „Marida Marguarite“ penibel Buch über ihre Ausgaben geführt. Außerdem ließen sie Fotos von sich und Laptops auf dem Schiff zurück. „Wir haben sogar Schicht- und Urlaubspläne sichergestellt“, sagt der Polizist.

Prozess in Osnabrück: Seeräuber aus Somalia in Deutschland verurteilt. Quelle: dpa

Alles Beweise, die bis heute den Piraten zum Verhängnis werden – immer dann, wenn sie Somalia verlassen und in ein anderes Land einreisen. Sicherheitsbehörden erzielen Fahndungstreffer, wenn sie die Fingerabdrücke der Gesuchten überprüfen. So geschehen bei einem Peiniger von der „Marida Maguerite“, der als Flüchtling nach Deutschland kam. 2014 wurde er in Osnabrück zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Bereits 2012 hatte ein Gericht in Norfolk Virgina (USA) einen weiteren Seeräuber zu zwölfmal lebenslänglich und 5,4 Millionen Dollar Strafe verknackt.

Seeräuber-Banden wurden zerschlagen Die somalischen Seeräuber hatten gerade die „Marida Marguerite“ freigelassen, als tags darauf am Horn von Afrika bereits das nächste Schiff einer niedersächsischen Reederei gekapert wurde: Im Dezember 2010 setzten die Entführer die „Ems River“ fest. Für Rainer Martin (Name von der Redaktion geändert) von der Zentralstelle für Organisierte Kriminalität im LKA kam der nächste Coup der Seeräuber nicht überraschend: „Die Piraten hatten natürlich schnell gemerkt, dass sich damit ziemlich viel Geld machen lässt.“ Rund drei Monate war die „Ems River“ in der Gewalt der Entführer. Gegen ein Lösegeld von drei Millionen Dollar kam das Schiff frei. Nur eine Woche danach enterten Piraten vor der Küste des Oman den vierten Frachter einer Reederei aus Niedersachsen. Diesmal traf es die „Suzan K“. Das Frachtschiff wurde am 17. Juni 2011 gegen die Zahlung eines Lösegelds von 3,5 Millionen Dollar freigelassen. 2014 endeten schlagartig die Schiffsentführungen am Horn von Afrika – aus verschiedenen Gründen, meint der Leiter der Abteilung 3 im LKA, Christan Zahel: „Es gab Ermittlungserfolge und es hat die ersten Verurteilungen von Piraten gegeben. Das hatte sich bis nach Somalia herumgesprochen.“ Außerdem gab es eine Reihe von Präventionsmaßnahmen für bedrohte Schiffe, die das LKA Niedersachsen gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern erarbeitet hatte. Das Sicherheitskonzept wurde den Reedern an die Hand gegeben. Es beinhaltete technische und handlungsorientierte Verhaltensmaßregeln, die dabei helfen sollten, die Frachter vor Überfällen von Piraten zu bewahren. Dazu zählten niedrige Bordwände mit Stacheldraht zu sichern, alle Strickleitern einzuziehen und der Einsatz von Hochdruck-Wasserschläuchen, um Unbefugte am Betreten des Schiffs zu hindern. Die Schiffe sollten zudem möglichst in Verbänden unterwegs sein und sobald sich unbekannte Boote nähern, im Zickzackkurs fahren. Außerdem wurde den Reedern zur Einrichtung sogenannter Safe-Rooms geraten – Bereiche, in denen die Besatzungen nachdem sie SOS gefunkt hatten, eine Weile Schutz finden, falls es Seeräuber doch an Bord geschafft haben. Zudem waren Marine-Einheiten vor Ort, die im Notfall den Schiffen zu Hilfe kommen konnten. „Dieses ganze Maßnahmenbündel war so erfolgreich, dass 2014 das letzte Schiff am Horn von Afrika aufgebracht wurde“, so der Leitende Kriminaldirektor. Unter dem Strich ist Zahel sicher: „Wir im LKA haben da gute Arbeit geleistet. Für die Reedereien aber insgesamt auch für die Menschen an Bord der Schiffe.“ Die Piraten am Horn von Afrika sind abgetaucht: „Damals waren vier oder fünf Banden für alle Entführungen verantwortlich. Diese Strukturen sind zerschlagen, die gibt es so nicht mehr“, unterstreicht Martin.

Aussage im US-Prozess

Er war an der Entführung einer amerikanischen Yacht beteiligt, bei der vier Menschen getötet wurden, und hatte die Lösegeld-Verhandlungen für die „Marida Marguerite“ geführt. Vier Kollegen von Singer sagten damals in dem US-Prozess aus. Später wurden sie für ihre Arbeit vom amerikanischen Justizministerium ausgezeichnet.

Die Zentralstelle Organisierte Kriminalität Die Aufgabe der Abteilung 3 des Landeskriminalamts Niedersachsen umfasst acht Dezernate. Sie ist zuständig für Analyse, Prävention und Ermittlung. In der Abteilung sind mehrere landesweite Zentralstellen angesiedelt – beispielsweise für Korruption, Cybercrime, Wirtschaftskriminalität, Finanzermittlungen, Rauschgiftkriminalität und Organisierte Kriminalität (OK). In der Zentralstelle OK wurden auch die Entführungen niedersächsischer Schiffe am Horn von Afrika bearbeitet. Zu den weiteren Aufgaben der Beamten zählen die Bekämpfung von Schleuser- und Rockerkriminalität.

Von Britta Mahrholz