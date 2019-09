Hannover

Und das müsst ihr dafür tun: Kommentiert diesen Post bei Facebook, indem ihr ein Foto Eures Elektro- oder Hybridfahrzeuges hochladet und bis zu 4 Personen benennt, mit denen Ihr einen Film im Autokino Hannover genießen wollt.

Wir verlosen unter allen E-Fahrzeugbesitzern jeweils 2 Standplätze in der ersten Reihe! Highlight: Ihr könnt während der Vorstellung, kostenlos Euer Fahrzeug aufladen.

– Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag, 5.9.2019, um 15:00 Uhr. – Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mit einem E-Auto zur Vorstellung kommen. – Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt und via Message verständigt. – Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Von NP