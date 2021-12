Inrix-Studie: B6 in Hannover gehört zu staureichsten Straßen Deutschlands

Kirkland/Hannover

Der Verkehr nimmt in Deutschland schneller zu als beispielsweise in Großbritannien oder den USA. Und: Deutsche Autofahrer verlieren im Schnitt deutlich mehr Zeit im Stau als letztes Jahr: 40 Stunden in 2021 gegenüber 26 Stunden in 2020 – aber noch immer weniger als 2019 mit 46 Stunden – Ergebnis einer Inrix-Staustudie.

Mit 79 Staustunden ist München dabei die Hauptstadt des Stillstands. Gefolgt von Berlin (65 Staustunden), Hamburg (47) und Potsdam (46).

Staustädte 2021 Quelle: Inrix

Hannover taucht im Ranking unter den führenden Staustädten in den oberen Rängen nicht auf. Wohl aber der Westschnellweg, die B6 zwischen Bremer Damm und Anschlussstelle Herrenhausen. Die Verkehrsexperten ermittelten dort täglich sechs Verspätungsminuten, auf das Jahr gerechnet sind das 25 Stunden – und damit Platz 3 der zehn staureichsten Straßen in Deutschland. Quälender sind nur der Mittlere Ring in München (7 Minuten täglich Verspätung, 27 Stunden im Jahr) und die B76 in Kiel (ebenfalls 7 Minuten täglich).

Staustraßen 2021 Quelle: Inrix

Die Studie stammt von Inrix, einem weltweit führenden Anbieter von Verkehrsanalysen und Connected-Car-Services, die die Daten in der Global Traffic Scorecard 2021 veröffentlicht haben. Die Staustudie identifiziert und bewertet Stau- und Mobilitätstrends in mehr als 1000 Städten in 50 Ländern.

Von NP/okz