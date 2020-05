Innenstadtideen von Grünen und SPD: CDU hält sie für „Utopien“

Hannover

Mehr Lebensqualität, weniger Autos: Sowohl die SPD als auch die Grünen haben neue Verkehrskonzepte für Hannovers Innenstadt vorgelegt. Bei der CDU im Rat stößt das auf harsche Kritik. „Ein völlig falsches Signal zur falschen Zeit“ sieht darin Felix Semper, verkehrspolitischer Sprecher der CDU.

Angesichts der schwerwiegenden finanziellen Folgen der Corona-Krise auf den Haushalt der Stadt hält er die Vorschläge von SPD und Grünen für „ Utopien, die wir überhaupt nicht finanzieren können. Im Moment haben wir ja nicht einmal das Geld für den Steintorplatz“, sagt Semper, der stattdessen lieber „massiv in die vielen vorhandenen Lücken im Radwegenetz“ investieren will. Auch drängt er auf eine zügige Umsetzung der vom Radfahrerclub ADFC vorgeschlagenen Velorouten. Semper hält es zudem für „unangemessen“, über Straßensperrungen zu reden, während viele Händler ums Überleben kämpfen.

Anzeige

Nach Autofrei-Zoff: Grüne und Wirtschaftsverbände nähern sich an

Die Grünen hatten am Mittwoch ihre Ideen für die Innenstadt vorgestellt. Sie wollen den Autoverkehr aus großen Teilen der Innenstadt weitgehend herausnehmen, allerdings die Erreichbarkeit der Parkhäuser über sechs Straßenäste sowie die Leistungsfähigkeit des Cityrings sicherstellen. Ein modernes Parkleitsystem soll die Autos zu freien Parkplätze führen. Die autofreien Bereiche sollen attraktiver gestaltet werden und Radfahrern sowie Fußgängern zur Verfügung stehen.

Weitere NP+ Artikel

Horst Schrage, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hannover ( IHK), begrüßt, dass die Grünen akzeptiert hätten, „dass die Innenstadt von Hannover weiter für Autofahrer erreichbar sein muss“. Details des Plans wolle man nun prüfen. Deutlich wird aber auch: Grüne und Wirtschaft scheinen nicht mehr so weit auseinander zu liegen, wie es zwischenzeitlich der Fall war. Im Wahlkampf hatte Oberbürgermeister Belit Onay mit seiner Forderung nach einer „autofreien Innenstadt“ auf sich aufmerksam gemacht. Das hatte für einen Aufschrei bei den Wirtschaftsverbänden geführt. In dem neuen Verkehrskonzept der Grünen ist jedoch nur noch von einer „autoarmen Innenstadt“ die Rede.

Die IHK wiederum scheint sich damit anzufreunden, dass auch weniger Autos in Hannovers Innenstadt denkbar sind. Zwar betont Geschäftsführer Schrage, dass die „innerstädtischen Straßen für Anlieger- und Wirtschaftsverkehr zugänglich bleiben müssen“. Nach Fundamentalopposition klingt das allerdings nicht. Martin Prenzler, Geschäftsführer der Citygemeinschaft, will am Freitag mit den Grünen über ihre Vorschläge reden.

Auch die SPD will weniger Autos in Hannovers Innenstadt

Die SPD hatte schon zuvor ein Konzept für eine Neuordnung des Verkehrs in der Innenstadt vorgelegt. Dieses sieht drei verkehrsberuhigte Kulturmeilen vor – und zwar an der Staatsoper, dem Künstlerhaus und dem Schauspielhaus. Am Rande der Innenstadt, am Leibnizufer, soll eine neue Tiefgarage entstehen. Dafür sollen Parkplätze innerhalb des Cityrings entfallen, so die Idee der SPD.

SPD-Fraktionschef Lars Kelich begrüßt, dass die „Grünen jetzt auch mit einem konzeptionellen Ansatz nachgezogen sind, der – ähnlich wie unser Vorschlag – von einer autoärmeren Innenstadt ausgeht“. Während es der SPD allerdings „um neue Nutzungen des öffentlichen Raums“ gehe, sei bei den Grünen „die Kernfrage, wo man wieviele Autos aussperrt“.

Eine „große Gemeinsamkeit“ sei allerdings, dass beide Vorschläge auf einen „starken Cityring“ setzten, sagt Kelich. Sich zu einigen, sei „definitiv möglich“. Wichtig sei aber der öffentliche Dialog. Kelich will auch einen Lenkungskreis für die Innenstadterneuerung ins Leben rufen, in dem Verwaltung, Politik, Händler und andere Wirtschaftsverbände sowie der ADFC und der ADAC vertreten sein sollen.

Lesen Sie auch

Von Christian Bohnenkamp