Die Pläne der Stadt, für Experimente zur Zukunft der City Straßen in der Innenstadt zu sperren, sorgten für große Empörung. Politiker und Citygemeinschaft zeigten sich überrascht. Dabei sitzen sie selbst in einem Beirat, in dem die Stadt bereits im April über die Pläne informierte. Das jedenfalls berichten andere Mitglieder des Gremiums.