Mit Video-Bewerbungen in den Job

Hannover

Etwas nervös zuppelt Yasin an seinem Hemd, während die Kamera auf ihn gerichtet ist. Drei Scheinwerfer beleuchten ihn und den gelben Hintergrund. In einem Filmstudio zu stehen, ist eine ungewohnte Situation für den Schüler. Noch einmal tief Luft holen, dann geht es los. „Ich singe und tanze gerne“, sagt der 17-Jährige in ein goldenes Mikrofon, während die Kamera läuft. Yasin hat eine Lernbehinderung, geht auf die Wilhelm-Schade-Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung. In Raum 1 des Kulturzentrums Pavillon dreht er heute ein professionelles Bewerbungsvideo, das später seine Chancen auf einen Praktikums-, Ausbildungs-, oder Arbeitsplatz erhöhen soll.

Im Rampenlicht: Schüler Yasin (17) von der Wilhelm-Schade-Förderschule dreht im Pavillon eine Video-Bewerbung. Quelle: Christian Behrens

Das ist das Ziel des Pilotprojekts „Hallo Job! Video-Bewerbungen für junge Leute mit Förderbedarf“ vom Verein für inklusive Medienbildung. Ganz nach dem Motto „inklusiv und digital“. Denn: „Behinderte junge Menschen werden bei der Arbeitssuche sehr häufig benachteiligt, weil viele Arbeitgeber Vorbehalte gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung haben“, sagt Projektleiter Markus Götte von der Inklusiven Medienbildung. Und das beginne schon beim Lebenslauf. Das Problem: „Wenn Schüler die Schule verlassen, bekommen sie eine Urkunde. Aber offiziell gesehen haben sie dann keinen Abschluss“, Christina Weitzel, Lehrerin mit Schwerpunkt Berufsvorbereitung an der Wilhelm-Schade-Förderschule.

„Ein Video liefert tausend mal mehr Eindrücke, als ein Zeugnis.“

Dies sei häufig ein Ausschlusskriterium bei Arbeitgebern, so Götte. „Deshalb wollen wir die Schüler in ihrem Wesen vorstellen, die Persönlichkeit und Stärken visuell unterstreichen. Denn ein Video liefert tausend mal mehr Eindrücke als ein Zeugnis.“ Dafür drehten die Medienpädagogen vom Verein für inklusive Medienbildung von Dienstag bis Donnerstag individuellen Bewerbungsfilme mit elf Schülern der 10. Klasse der Wilhelm-Schade-Förderschule.

Mag Blumen: Schülerin Zoe (16) kann sich vorstellen, später mal Floristin zu werden. Quelle: Christian Behrens

So auch von der 16-jährigen Zoe, die Blumen und Pferde mag. „Ich kann mir vorstellen, Floristin zu werden“, sagt sie. Mitschüler Sebastian (17) hat für das Video seine Fußballausrüstung mitgebracht (Schuhe, Trikot, Ball). Das sei sein Hobby, beruflich würde er aber gerne Koch werden. „Manchmal helfe ich zu Hause beim Kochen. Besonders gerne, wenn es Pfannkuchen gibt, die mag ich am liebsten.“

Drei Workshops gibt es noch – die Teilnahme ist kostenfrei

Insgesamt gibt es noch drei weitere Veranstaltungen, sagt Götte: „Bei den Seminaren vom 21. bis zum 23. Februar sowie vom 6. März bis zum 8. März sind noch Plätze frei.“ Mitmachen können junge Menschen aus der gesamten Region Hannover, die zwischen 14 und 27 Jahre alt sind und einen Förderstatus haben – geistig oder körperlich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen können via E-Mail an „info@inklusive-medienbildung.de“ oder telefonisch unter 0511/16580334 abgegeben werden. Weitere Infos gibt es unter www.inklusive-medienbildung.de

Von Jens Strube