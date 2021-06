Initiative demonstriert in Hannover gegen Lockerungen in den Schulen

Hannover

Die Inzidenzzahl geht seit Wochen nach unten, am Dienstag lag der Wert für die Region Hannover etwa bei 11,8. Vielerorts, auch in Hannover und dem Umland, wird über weitere Lockerungen nachgedacht – doch Lehrer und Eltern fordern in Schulen weiter Schutz für sich und die Kinder.

Ihren Unmut über zu viele Lockerungen im Unterricht und in der Schule machen sie am Mittwoch bei einer zweistündigen Kundgebung vor dem Kultusministerium in Hannover Luft. Sie beginnt um 15 Uhr. „Keine einzige Ansteckung im Bereich Schule“, heißt die zentrale Forderung.

„Es sind neue Varianten des Virus unterwegs. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass sich diese Mutationen innerhalb von Europa ausbreiten. Deshalb gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, die Sicherheitsmaßnahmen zu lockern“, sagt Anna Marcias Garcias, Lehrerin an der KGS Schneverdingen aus dem Landkreis Heidekreis und eine der Initiatorin der Bewegung, die sich aus einer privaten Organisation von Lehrern gebildet hat. Die Lehrerin und ihr Kollege Olaf Rugullis als Mitorganisator haben für Mittwoch 50 Teilnehmer angemeldet.

Initiative fordert mehr Sicherheit für Lehrer und Schüler

„Die Lockerungen in der Schule waren zu voreilig“, sagt Anna Garcias. Weil das Virus noch unterwegs ist und Mutationen ausgebildet habe, fordere man höhe Sicherheit für Lehrer, Schüler und Schulbedienstete.

Dazu gehören: Sofortige Wiedereinführung der Maskenpficht im Unterricht, Präsenzunterricht nur nach Vollimpfung aller Lehrer in Niedersachsen, das Aufrechterhalten von Schutzmaßnahmen auch nach den Sommerferien und eine verpflichtende Überprüfung der Schüler-Selbsttests durch die Schulen. Diese Kontrolle sei den Schulen freigestellt und das dürfte nicht sein.

Von Andreas Voigt