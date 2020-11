Hannover

Die Corona-Pandemie überschattet auch die diesjährige Adventszeit. Viele Traditionen wird es in diesem Jahr gar nicht oder nur eingeschränkt geben. Gerade für Kinder kann der Frust daher groß sein, wenn selbst in der Vorweihnachtszeit nur wenig so ist wie immer.

Auch für Bestseller-Kinderbuchautor Ingo Siegner (55) fallen in der Pandemie alle Lesungen aus. Die freie Zeit nutzt er, um neue Abenteuer vom kleinen Drachen Kokosnuss zu schreiben. Im nächsten Abenteuer muss Kokosnuss eine Prinzessin entführen, verrät der Autor: „Das gefällt beiden nicht.“

Doch mit der Corona-Krise entfällt für Ingo Siegner auch ein Termin, der für ihn seit Jahren fester Bestandteil in der Adventszeit ist: Eine Lesung vor kaum mehr als 20 Kindern in der Groß-Buchholzer Buchhandlung „Sternschnuppe“. „Dabei ist Vorlesen für Kinder so wichtig, gerade jetzt in dieser verrückten Zeit“, sagt Siegner. Die NP hat ihn gebeten, dennoch an dieser Tradition festzuhalten und aus seinem 2003 erschienenen Buch „Der kleine Drache Kokosnuss feiert Weihnachten“ vorzulesen. An jedem der vier Adventswochenenden ist ein neuer Teil im Video zu hören.

Folge 1: Der kleine Drache Kokosnuss feiert Weihnachten

Für die Kleinsten: „Pip und Posy und der Weihnachtsbaum" von Axel Scheffler ( Carlsen Verlag). „Nur noch kurz die Ohren kraulen" von Jörg Mühle ( Moritz Verlag).

Für Grundschulkinder: „Steinsuppe" von Anais Vaugelade ( Moritz Verlag). „Mbongis Weg zur Schule" von Lutz van Dijk (Fischer). „Der Besuch" von Antje Damm ( Moritz Verlag). „O du fröhliche Entführung" von Kirsten Boie (Oetinger) und „Das Weihnachtsmannprojekt" von Silke Lambeck (Gerstenberg).

Von Britta Lüers