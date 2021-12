Hannover

Schockanrufe und Enkeltrick, häusliche Gewalt und Stalking, Diebstähle in Zügen und auf Bahnhöfen – die Bundespolizeiinspektion Hannover und die Polizeidirektion Hannover bieten erstmals gemeinsam ein Infotelefon an. Am Donnerstag, 16. Dezember, von 10 bis 18 Uhr beantworten Präventionsexperten beider Behörden die Fragen von Bürgern.

Themen sind neben Trickbetrügereien, Gewalt im häuslichen Umfeld und Kriminalität rund um das Reisen mit der Bahn auch Sicherheit im Straßenverkehr, Wohnungseinbruchschutz, Betrug im Internet, Gefahren für Kinder und Jugendliche im Netz sowie die Mitnahme gefährlicher Gegenstände bei Reisen mit Bahn und Flugzeug.

Für Fragen rund um diese und weitere Themen stehen die Experten der Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen sowie der Bundespolizei den Bürgern der Landeshauptstadt und der Region Hannover unter Telefon (05 11) 1 09 11 20 zur Verfügung.

Von Britta Mahrholz