Die Verbraucherpreise kennen in den vergangenen Monaten nur eine Richtung: steil nach oben. Mit 5,3 Prozent hat die Inflationsrate im Dezember ein Rekordhoch erreicht. Der Einkauf, das Tanken, die Handwerker – alles wird teurer. Das Problem: Die Nachfrage übersteigt das Angebot, die Verknappung lässt die Preise explodieren. In den Corona-Monaten mit Lockdown wurde vieles runtergefahren, die Arbeitgeber setzten auf Kurzarbeit. Nun ist die Kauflaune zurück, das Hochfahren der Wirtschaft allerdings hält mit dem Tempo nicht Schritt.

Experten rechnen für den Januar zwar mit einer Entspannung bei der Teuerungsrate, 3,5 Prozent erwarten sie für 2022. Aber auch dieser Wert übersteigt noch deutlich die Vorjahre, in denen nur knapp die Zwei-Prozent-Marke erreicht wurde. Nancy Heusel (Fotos) und Ole Rottmann (Text) haben sich in der Innenstadt umgehört und Passanten befragt, in welchen Bereichen ihnen die gestiegenen Preise am meisten auffallen.

„In der Gastronomie fällt es schon auf“

Angelika und Laetitia Stemp Quelle: Nancy Heusel

Suchend hantieren Angelika Stemp und ihre Tochter Laetitia mit dem Handy. „Wir finden das Tee­stübchen nicht“, sagt die Mutter schulterzuckend. Der Weg zum Ballhof ist schnell beschrieben. Auf welche Preise wird man sich denn beim Cafébesuch wohl einstellen müssen? „In der Gastronomie fällt schon auf, dass es teurer wird“, sagt die 50-jährige Münchnerin, die Laetitia zu Gesangsstunden nach Niedersachsen begleitet. „Ich möchte bald Gesang studieren“, erklärt die ­21-Jährige, die für die Preissteigerungen durchaus Verständnis aufbringt: „Durch die Schließungen haben die ja wirklich viele Ausfälle gehabt.“ Ja, freilich. Ihre Mutter denkt kurz nach. „Beim Einkaufen ist es mir noch gar nicht so extrem aufgefallen“, sagt Angelika Stemp und verstaut das Smartphone in der Jackentasche. Dann drehen Mutter und Tochter um – und machen sich auf den Weg in die Altstadt.

„Für Familien ist das extrem“

Kerstin Effer und Sebastian Schmitt Quelle: Nancy Heusel

An der Weihnachtspyramide am Kröpcke haben sich Kerstin Effer und Sebastian Schmitt mit Glühwein und Schwarzbier versorgt. „Fünf Euro!“, sagt Effer gespielt empört und zeigt auf ihr Heißgetränk. Wenigstens sei die Hotelübernachtung erschwinglich gewesen, berichtet die Kölnerin, die mit ihrem Partner das Wochenende in Hannover verbringt, um hier eine Freundin zu besuchen. „Uns wurde gerade der Strom- und Gasvertrag gekündigt“, erzählt Schmitt. Die Konditionen des längerfristigen Kontrakts schienen dem Energieversorger nicht mehr rentabel. Die „angebotene“ Alternative sei doppelt so teuer. Effer fällt noch ein Beispiel im Kleinen ein: „Meine Lieblings-Nougatbrezel kostet jetzt 2,35 Euro – früher zwei Euro. Fazit? „Zu zweit geht das noch. Aber für Familien ist es extrem.“

„Nudeln, Öl, Tomaten...“

Nektarios Tolis, Denis Essmann und Viktor Lamparter Quelle: Nancy Heusel

Nektarios Tolis (49, Ricklingen), Denis Essmann (35, Burgwedel) und Viktor Lamparter (30, Südstadt) kennen beide Perspektiven. Die des Verbrauchers, aber auch die auf der anderen Seite der Ladentheke. Alle drei arbeiten im Lebensmittel-Einzelhandel. „Nudeln, Öl, Tomaten“, zählt Essmann auf, für was man aktuell besonders tief in die Tasche greifen müsse. „Und Toilettenpapier“, ergänzt Tolis. Die Gründe? Vielschichtig. Erhöhung des Mindestlohns, Logistik, Inflation, Hygienekonzepte. „Wenn du überall Plexiglas hinbauen musst, kostet das natürlich“, sagt Essmann, „und das kommt dann beim Kunden an.“ Tolis hat gerade ein Haus saniert. „Wie teuer ein Sack Fliesenkleber geworden ist; echt übel“, sagt er. Dennoch plant er mit seinen Kollegen heute noch eine Shoppingtour: „Die Preise von Klamotten sind zwar auch gestiegen – aber zum Glück nur etwas.“

„Entscheidung getroffen, weniger zu konsumieren“

Juliane Sophie Sieroux Quelle: Nancy Heusel

Die Kälte hat Juliane Sophie Sieroux nicht davon abgehalten, es sich auf dem Sockel der Kröpcke-Uhr bequem zu machen. Im Sitzen liest die Soziologie-Studentin, die in Hannover aufgewachsen ist, noch schnell ein Handout und überbrückt die Wartezeit, bis einer ihrer Freunde eintrifft. Dass manches zuletzt teurer war als gewohnt, ist der 20-Jährigen nicht verborgen geblieben. „Aber davon lasse ich mich nicht beeinflussen. Ich habe ohnehin die Entscheidung getroffen, weniger zu konsumieren“, sagt sie. Doch manchmal gibt es keine Wahl. Sieroux trägt nach kompliziertem Kreuzbandriss aktuell eine Orthese. „Die Höhe des Eigenanteils für die Physiotherapie ist gestiegen“, sagt sie. „Meine Lieblingseissorte Stracciatella ist dagegen früher schon regelmäßig teurer geworden.“

„1000 Euro sollte man sowieso immer beiseite legen“

Manfred und Sabine Helms Quelle: Nancy Heusel

Rentner Manfred Helms sitzt mit seiner Frau Sabine in der Markthalle. „Wir trinken gerne Bier“, sagt die Oberricklingerin. Von 2,30 auf 2,50 Euro sei der Preis für den Drittelliter an ihren Lieblingsständen gestiegen. Durchaus moderat, findet ihr Mann: „Andere gehen gleich auf drei Euro.“ Auf die Jahresenergierechnung wartet das Paar noch. „Eigentlich wollten wir alles mal drosseln“, sagt Sabine Helms, „aber irgendwie kriegen wir das nicht hin.“ Dann müsse man am Ende wohl etwas mehr zahlen. „Aber 1000 Euro sollte man sowieso immer beiseite gelegt haben“, findet Manfred Helms. Demnächst ist noch ein Urlaub an der Côte d’Azur geplant. Rund 60 Euro mehr als 2021 müsse man pro Woche dafür veranschlagen. „Vollpension“, sagt er, um prostend zu ergänzen: „Nur die Getränke sind nicht mit drin.“

„Mittlerweile muss man schon um die 170 Euro einplanen.“

Umfrage Nr.6, Kaufhof Inflation, Wert, Geldwert Quelle: Nancy Heusel

Einmal pro Woche lädt Ahmed Mohamad seine Frau und die beiden Kinder ins Auto und startet zum Großeinkauf. Diesmal fiel die Wahl der jungen Familie auf Kaufland hinter dem Bahnhof. „Wir brauchten diese Milch“, sagt Mohamads Gattin und deutet auf die volle Papp-Palette am Fuße des Einkaufswagens, den ihr Mann vorsichtig über den vollen Parkplatz steuert. „Die gibt‘s nur hier.“ Sonst würden sie sich auch schon mal bei einem der anderen Supermärkte rund um ihr Zuhause in der List eindecken. Der Kofferraum des SUV ist schon fast voll mit Einkaufstaschen. Nach und nach lädt Mohamad nun noch die letzten Waren ins Fahrzeug. „Früher sind wir im Durchschnitt eigentlich immer mit 130 Euro hingekommen“, sagt er. „Mittlerweile muss man schon um die 170 einplanen.“ Denn nicht nur die Milch ist teurer geworden.

Von Ole Rottmann