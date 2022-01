Infektionszahlen bei Schülern verdreifacht – wie sicher ist noch der Präsenzunterricht

Hannover

Die Omikron-Welle scheint vor allem die Jüngeren mit voller Wucht zu treffen: Zwei Wochen nach Ende der Weihnachtsferien hat sich die Zahl der infizierten Schülerinnen und Schüler gegenüber der Vorwoche fast verdreifacht. Aktuell gebe es rund 5950 positive Corona-Fälle unter den 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen, so das Kultusministerium in Hannover. In der Vorwoche waren es etwa 2000.

Von den gut 100.000 Schulbeschäftigten haben sich derzeit rund 490 mit dem Virus infiziert, davon allein 340 Lehrkräfte. Trotz der hohen Infektionsdynamik will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) vorerst am Präsenzunterricht festhalten. „Präsenzunterricht hat Priorität“, wird der SPD-Politiker nicht müde zu betonen. Doch ist dieses Versprechen langfristig zu halten?

So verteilen sich die Infektionsfälle auf die Schulformen

Der generelle Anstieg der Fallzahlen bundesweit und in Niedersachsen, der auch Kinder und Jugendliche nicht verschone, „war erwartbar und ist somit überraschungsfrei“, sagt Sprecher Ulrich Schubert. Die Infektionsfälle verteilen sich dabei nicht gleichmäßig: „Bei Grundschulen gibt es höhere Fallzahlen, als an den weiterführenden Schulen, was mutmaßlich auf die geringe Impfquote zurückzuführen ist.“

Nur zwei Grundschulen seien landesweit aktuell vollständig im Distanzlernen. An 24 Schulen befinden sich etwa 60 Klassen und Kurse sowie drei Jahrgänge im Homeschooling. An einem Gymnasium seien alle nicht vollständig geimpften und genesenen Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge ins Distanzlernen gegangen. Und wie wirkt sich die Omikron-Welle in der Region Hannover aus? Schubert: „Hier befinden sich nach aktuellem Stand sieben Klassen und Kurse an vier Schulen im Distanzlernen.“

Kultusministerium: „Das Sicherheitsnetz funktioniert“

Dass trotz der Infektionsdynamik nur zwei von 3000 Schulen im Land komplett im Distanzunterricht seien, wertet das Kultusministerium als Erfolg: „Das Sicherheitsnetz aus Maskenpflicht, Lüften, anlasslosen täglichen Testungen und anlassbezogenen Intensivtestungen funktioniert. Viele Infektionen werden schnell herausgefiltert und damit eine Weiterverbreitung in der Schule verhindert. “

Das Land werde an den hohen Sicherheitsstandards festhalten. „Je nachdem, wie sich das Geschehen entwickelt, kann das Sicherheitsnetz noch enger gezogen werden, um den Präsenzunterricht und die Gesundheit zu schützen“, betont der Sprecher.

Ex-Chefvirologe der Charité warnt vor Schulschließungen

Virologe Detlev Krüger, 27 Jahre Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité und direkter Vorgänger von Christian Drosten, warnt unterdessen angesichts der Omikron-Welle vor erneuten Schulschließungen. Zusammen mit sechs renommierten Medizinern und Wissenschaftlerinnen berät er die Initiative Familien und kämpft dafür, dass Kinder ein normales Leben zurückbekommen. „Die Idee, das Schulen Ausbreitungsherde und Kinder die Treiber der Pandemie sind, ist längst widerlegt. Kinder bringen das Virus in der Regel aus ihren Familien in die Schulen“, sagt der Virologie-Professor.

Krüger: „Kinder gehören in die Schulen.“

Krüger, der am Beispiel seiner Enkelin persönlich erlebte, was Schulschließungen mit Kindern anrichten, stellt daher klar: „Kinder gehören in die Schulen.“ Weitere Einschränkungen kämen nur in Frage, wenn durch geregelten Schulbetrieb eine substanzielle Gefahr für Kinder und Jugendliche selbst bestünde. Kinder und Jugendliche hätten jedoch nach wie vor ein geringes Krankheitsrisiko – trotz Omikron, argumentieren Krüger und seine Mitstreiter.

„Kindeswohl darf nicht länger gefährdet werden“

Kinder hätten bereits einen erheblichen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie geleistet – mit gravierenden Nachteilen für sie selbst. „Das Kindeswohl darf nicht länger gefährdet werden“, warnt der Ex-Chefvirologe. Und appelliert: „Statt ständig Kinder in ihren Rechten zu beschneiden und sie im Klassenraum der Zugluft auszusetzen, sollten sich die Älteren, Risikopatienten sowie Vorerkrankte selbst schützen. Genau da müssen wir ansetzen.“ Auch das Kultusministerium appelliert einmal mehr an die nicht geimpften Erwachsenen: „Wer die Impflücke schließt, leistet auch einen Beitrag für offene Schulen und Kitas.“

