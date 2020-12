Hannover

Steht die Region auf der Schwelle zu noch härteren Corona-Einschränkungen? Am Dienstag gab das Landesgesundheitsamt Niedersachsen für Hannover einen Inzidenzwert von 171,9 aus. Damit nähert sich der Wert kurz vor Weihnachten immer weiter der kritischen Marke von 200. Welche Auswirkungen das Überschreiten der 200er-Marke haben kann, zeigt ein Blick auf die Grafschaft Bentheim. Bei einer Inzidenz von 210,7 hat die Kommune eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr verordnet – als erste in Niedersachsen. Droht die Maßnahme auch in Hannover?

Derzeit nicht, teilt Regions-Sprecherin Christina Kreutz auf NP-Nachfrage mit und fügt an: „Wir gehen davon aus, dass dies auch nicht notwendig wird.“ Sollte der Inzidenzwert zu den Festtagen über 200 steigen, gibt Kreutz bezüglich Maßnahmenverschärfungen für Gottesdienste, Familientreffen und Besuche vorsichtig Entwarnung: „Bei dem derzeitigen Infektionsgeschehen in der Region ist das für Weihnachten nicht zu erwarten.“

Region: Maßnahmen würden situationsbedingt ergriffen

Welche Maßnahmen die Region im Fall der Fälle ergreifen würde, sei pauschal nicht zu beantworten, so die Sprecherin. Dies hänge von der Situation ab: „Sollte der Inzidenzwert über 200 steigen, weil es ein erhöhtes Infektionsgeschehen in Pflege- und Altenheimen gibt, ist damit ganz anders umzugehen, als wenn sich solche einzelnen Punkte nicht identifizieren lassen und die Gesamtbelastung hoch ist.“

Dies sei aktuell aber weniger der Fall. Mehr seien die Infektionszahlen in Senioreneinrichtungen, aber auch bei Amazon in Garbsen höher und würden damit die aktuellen Zahlen maßgeblich beeinflussen. Kreutz mutmaßt: „Insgesamt kann der höhere Inzidenzwert aber auch ein Zeichen dafür sein, dass sich mehr Menschen vor Weihnachten testen lassen, um ihre Familien nicht in Gefahr zu bringen“, teilt sie mit und fügt an: „Je mehr getestet wird, umso mehr wird auch erkannt. Ein höherer Inzidenzwert kann also auch einfach für eine höhere Transparenz sprechen.“

Schärfere Maßnahmen könnten einzelne Kommunen betreffen

Nach Informationen der Region waren am Montag 3007 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Unterschiede zwischen den Kommunen sind zum Teil deutlich. Während etwa Wennigsen (34,8), Burgdorf (63,5) und Ronnenberg (72,5) die niedrigsten Inzidenzwerte aufzeigen, ist das Infektionsgeschehen in Langenhagen (186,9), Barsinghausen (234,4) und Garbsen (331,1) am höchsten. Der Wert der Landeshauptstadt lag am Dienstag bei 174. Könnten also eventuelle Maßnahmenverschärfungen nur in stark gebeutelten Kommunen geltend gemacht werden?

„Natürlich gibt es die Möglichkeit, für einzelne Einrichtungen, Straßenzüge, Stadtteile, Orte oder Kommunen gesonderte Maßnahmen anzuordnen, soweit es zum Schutz vor einer weiteren Verbreitung sinnvoll und notwendig ist“, antwortet die Regions-Sprecherin. Dies würde aber nicht am Inzidenzwert einer Kommune festgemacht, da die Region ein Verflechtungsraum sei. „Die Menschen bewegen sich nicht nur innerhalb der Grenzen ihrer Kommune, wir betrachten daher immer das gesamte Regionsgebiet.“

Von Jens Strube