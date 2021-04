Hannover

Seit mehr als einem Jahr schreibt das Land Monat um Monat neue Verordnung zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Regeln wurden erneuern, verworfen, wieder aufgestellt. Aber auch vor den niedersächsischen Gerichten geprüft.

So wurde Ausgangssperre in der Region Hannover vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg für unverhältnismäßig erklärt, die Schließung der Zoos in Hochinzidenzkommunen ebenfalls. Urteile, die dazu führten, dass die Lage angepasst werden musste. Doch nun übernimmt der Bund: Einheitliche Regeln sollen für ganz Deutschland gelten. Und ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 bedeutet das auch die erneute Schließung von Zoos, Tierparks und das Verhängen der nächtlichen Ausgangssperre. Doch funktioniert dies trotz der bereits verkündeten Urteile?

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) machte schon am Dienstag in Hannover deutlich, dass das neue Bundesrecht das Landesrecht breche und bereits getroffene richterliche Entscheidungen nicht auf die Novellierung anwendbar seien. Gegen einzelne Regeln müsste gegebenenfalls erneut der Klageweg beschritten werden. Derzeit gelte es aber, die Erfahrungen, die die Länder bereits gemacht haben, in die weitere Diskussion einzubringen.

Gerade die geplante Ausgangssperre in der Zeit von 21 Uhr bis zum nächsten Morgen um fünf Uhr sorgt für massive Kritik. Stefan Birkner, Chef der FDP im Landtag, zeigte sich überzeugt: „Weiterhin vor allem auf pauschale Grundrechtseinschränkungen zu setzen, halte ich für falsch. Speziell die verbindliche Ausgangssperre stellt eine deutliche Verschärfung der aktuellen Niedersächsischen Corona-Politik dar und ist unverhältnismäßig.“

Staatsrechtler äußert Zweifel

Die niedersächsische Verordnung sieht derzeit zwar auch das Mittel der Ausgangssperre vor, allerdings ist sie bisher ab einer Inzidenz von 100 freiwillig und „sollte“ ab einer Inzidenz von 150 verhängt werden. Den Kommunen obliegt dabei auch die Entscheidung, ob sie diese Regel nur in einzelnen Teilen der Region einführen oder ganz auf sie verzichten, weil mildere Mittel ebenfalls Wirkung zeigen. Dies soll künftig nicht mehr gelten, die im Infektionsschutzgesetz geregelte Ausgangssperre ist allgemeingültig und gilt für die kompletten Landkreise.

Der renommierte Staatsrechtler Ulrich Battis äußert rechtliche Zweifel an der Maßnahme: „Die Infektionsgefahr im Freien ist umstritten. Gerade die Ausgangsbeschränkungen sind schwierig zu halten.“ Die einzig sachliche Begründung hierfür sei der Inzidenzgrenzwert 100.

Grünen-Chefin Julia Willie Hamburg sieht die Regel ebenfalls kritisch, das Private werde „wieder über Gebühr strapaziert“, während die Wirtschaft unberührt bleibe.

Fall für Karlsruhe

In Niedersachsen geht man schon vor Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes davon aus, dass gerade die Ausgangssperre zeitnah vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geprüft werde. Regierungssprecherin Anke Pörksen machte mit Blick auf die Erfahrungen der einzelnen Länder am Mittwoch deutlich: „Der Bund merkt gerade, dass dies alles andere als trivial ist.“ Dennoch halte die niedersächsische Landesregierung die Ausgangssperre für ein grundsätzlich geeignetes Mittel, die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen zu senken.

Von Mandy Sarti