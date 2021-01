Infektionsrate bei MHH-Personal niedriger als in der Region

Hannover

Tests beim Personal hätten viel weniger Infizierte als befürchtet ergeben, teilte die MHH am Dienstag mit. Nur bei etwa einem Prozent der getesteten Personen seien überhaupt Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachgewiesen worden, das sei eine sehr niedrige Infektionsrate im Vergleich zur Bevölkerung in der Region Hannover.

Ein Team der MHH erforscht seit Beginn der Pandemie in Deutschland im März 2020, wie häufig es beim Personal in der Krankenversorgung zu einer Infektion mit dem Coronavirus gekommen ist. Dazu wird das Blut auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 untersucht, was eine Infektion anzeigt. „Wir wollten vor allem wissen, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkrankt sind, ohne es zu merken“, sagte Studienleiter Georg Behrens. Rund 1.250 Personen nahmen bislang an der Studie teil.

Verantwortungsvolles Personal

Nur zwei der Getesteten hätten sich bis November infiziert, ohne es zu wissen, hieß es. Deshalb sei die Furcht, sich in der Klinik selbst anzustecken, weitgehend unbegründet. Das Klinikpersonal selbst trage entscheidend dazu bei, indem es offensichtlich verantwortungsvoll arbeite und die Hygienevorschriften beachte.

Regelmäßige Covid-Tests

Die MHH ist eigenen Angaben zufolge bundesweit eine der ersten Institutionen, die Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte aus der klinischen Routine- und Notfallversorgung von Covid-19-Patientinnen und Patienten regelmäßig testet. Dies sei „ein logistischer Kraftakt“, denn aufgrund der Abstandsregeln könnten die Teilnehmenden nicht zentral zur Blutentnahme bestellt werden. „Da aber alle medizinisch geschult sind, haben sie zum Glück selbst die Blutproben entnommen, wir hatten sozusagen lauter kleine Studienzentren auf dem Campus“, sagte Studienleiter Behrens.

Von lnb