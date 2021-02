Infektionen und Todesfälle in Heimen: „Beschämende Jahresbilanz“

Hannover

Weiterhin gelten Alten- und Pflegeheime in Hannover und der Region als Hotspots. Stand Freitag sind in der Region 738 Menschen infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben – der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Und ein Großteil der Verstorbenen lebte in einem Pflegeheim. „Das ist eine beschämende Bilanz“, sagt CDU-Regionsfraktionschef Bernward Schlossarek. „Warum konnten wir sie nicht besser schützen?“, fragt er.

Wurden die 172 Alten- und Pflegeheime in Stadt und Umland nicht genug kontrolliert? Laut einer Anfrage seiner Fraktion wurde im vergangenen Jahr in 33 Einrichtungen und in 2021 in vier Einrichtungen durch die Heimaufsicht der Region sogenannte Anlassprüfungen durchgeführt. Zudem wurden 13 Einrichtungen aufgrund eines größeren Ausbruchsgeschehens mit Covid-19 von den Mitarbeitenden des Teams Gemeinschaftseinrichtungen besucht. Dabei wurden die Hygiene- und Infektionsschutzregeln überprüft und die Einrichtungsleitung und das Personal beraten.

Hygienemängel stellten die Behörden jedoch nur in acht der Einrichtungen fest. „Sowohl durch den fortlaufenden Austausch mit den Verantwortlichen als auch durch nicht angekündigte und stichprobenartige Nachprüfungen wurde sichergestellt, dass die Mängel beseitigt wurden“, heißt es in der Antwort der Regionsverwaltung.

Auch wenn es mit acht Fällen nur wenige Beanstandungen gab: Dass nur 33 Einrichtungen kontrolliert wurden, erscheint Schlossarek angesichts der Einstufung der Heime als Hotspots und der Todesfälle „ein bisschen wenig“. „Das Gesundheitsamt hätte viel früher mehr machen müssen“, glaubt er. Inzwischen werde täglich in den Heimen getestet – „das hätte man doch schon vor einem halben Jahr so handhaben müssen.“ Auch Hilfe durch die Bundeswehr hätte früher und unbürokratischer gewährleistet werden müssen, kritisiert er die Regionsverwaltung.

Dass jetzt Heime die Verlängerung der Hilfe durch die Bundeswehr fordern, unterstützt der Christdemokrat. „Es ist klar, dass die Einrichtungen das nicht alleine schaffen können.“

Von Simon Polreich